BLU 21 “Poi chiudo gli occhi” è il nuovo singolo estratto da “Ricordami”, l’album d’esordio del duo elettro pop

Il sogno di un padre che diventa il desiderio di un figlio

In radio dal 9 settembre 2022

“Poi chiudo gli occhi” è come un racconto.

È la storia di un bambino che fa sua la passione del padre, nel momento in cui questo viene a mancare, quasi a voler rendere sempre più viva la sua assenza.

Anche se sa di non essere il migliore farà di tutto per realizzare il suo sogno e realizzare di conseguenza quello del padre. È una canzone che si serve del simbolo calcistico per descrivere un’esistenza che non s’arrende.

«Non si tratta solo di un gioco. È sacrificio, dedizione, coraggio e amore.

È un legame che va oltre il tempo.» Sergio Guida

Paolo Bottini e Sergio Guida dopo un percorso fatto con gli Underdose, gruppo scioltosi dopo 3 dischi, hanno dato vita ai Blu 21 e alle otto tracce di Ricordami, disco d’esordio del duo elettropop, scritto a distanza – causa lockdown – in soli 6 mesi.

Sulla genesi dell’album Paolo e Sergio raccontano: «Spesso si è venuta a creare una sorta di sfida. Paolo che inviava alle 3 di notte la musica e io che nel tardo pomeriggio cercavo di dargli un testo cantato. Tutto per cogliere nell’immediato le nostre idee, tutto per non perdere la nostra creatività».

Autoproduzione

Radio date singolo: 9 settembre 2022

Release album: 18 marzo 2022

DICONO DI “RICORDAMI”

«… è un disco sensibilissimo nonostante le tante soluzioni elettroniche. Eppure c’è la fragilità che neanche un computer con i suoi pattern matematici può assicurare e nascondere. Va ascoltato a luci spente questo disco.» Mondospettacolo

«Le sottili meraviglie del lato romantico di un uomo immerso nel tempo futuro.» Just Kids Magazine

«Dunque “Ricordami” mi lascia dentro quel sentore di esperimento, ben riuscito, affamato e ispirato… Le sottili meraviglie del lato romantico di un uomo immerso nel tempo futuro.» Blog Music

«… il mix totale sprigiona verità e credibilità. Un disco che emana la dimensione di essere umani dentro un tempo assurdo». Exitwell

«“Ricordami”: disco che dalla perfezione digitale sa come estrapolare anche quel piglio umano che determina quel fragile equilibrio che è la meraviglia stessa dell’essere uomini su questa terra.» Deapress

CONTATTI SOCIAL

Facebook: https://m.facebook.com/Blu-21-104785378765394/

Instagram: https://instagram.com/blu21music

YouTube: https://youtube.com/channel/UCJki69ALrA_Ce2Bw7t6_MPQ

BIO

Blu 21 perché blu è il colore dell’anima e 21 sono i grammi del suo peso.

In questa frase si nasconde la musica dei Blu 21 che è tutta cuore e anima.

I Blu 21 sono Paolo Bottini che ha messo la firma su ogni nota di questo progetto come compositore e Sergio Guida che ha dato voce a questo duo, nonché autore delle canzoni.

Nascono nel 2021, ma nella realtà i due si conoscono da più di un decennio avendo fatto entrambi parte degli Underdose. I ragazzi si cimentano in una nuova veste: un vestito elettrico, pop da indossare a proprio piacimento e da ascoltare soprattutto. Il singolo apripista del nuovo progetto è “Ti Vedo chiaramente” che ha anticipato l’uscita dell’album “Ricordami”. “Mercole.dì” e “Poi chiudo gli occhi” sono i brani estratti dallo stesso album, usciti tra giugno e settembre 2022.

fonte: www.laltoparlante.it