Black Pepper è il video del nuovo singolo di Fidel Kato

Black Pepper, è il nuovo singolo e video di Fidel Kato, brano estratto dall’album in uscita a novembre 2020.

Fidel Kato è un producer con base a Roma, in Italia. Nel suo sound si odono reminiscenze del boom bap rap miscelate con il latin jazz e le odierne tendenze Lo-Fi.

Nel 2015 ha prodotto per Irma Records il suo primo disco ufficiale strumentale, intitolato The Swingmaker.

Black Pepper è la title track del disco in uscita per Tuff Kong Records, una realtà partita da Roma che negli ultimi tre anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento internazionale per l’underground hip hop.

«Questo pezzo è rappresentativo del mio percorso musicale – ci spiega Fidel Kato – La ricerca del loop perfetto, l’anello magico che ossessiona da sempre i beatmaker integrato con gli strumenti tradizionali. Inzu ha suonato il basso e Turn che ha appoggiato il suo sax traducendo alla perfezione la mia visione».

Guarda il video: https://youtu.be/CTF5CcjNUtg

Il videoclip è stato girato da Giancarlo Caminiti a Dublino pochissimi giorni fa, poco prima che scattasse il nuovo lockdown in terra irlandese.

«L’idea – spiega ancora Fidel Kato – è quella di una persona che gira per la città alla ricerca di qualcosa, forse proprio di quel pepe che da il titolo alla traccia e alla fine si ritrova a fissare dalla finestra il mondo che si muove lento, senza che lui riesca ad integrarsi col resto».

L’album omonimo da cui è estratto Black Pepper uscirà il 5 novembre in digitale e il 23 in vinile in edizione limitata. Le sue produzioni sono arricchite dalla presenza di musicisti tradizionali e dalla voce della cantante brasiliana Bianca Amante nel tributo a Chico Buarque, Música.

Il video ufficiale di Black Pepper è disponibile su Youtube dal 22 ottobre 2020.

Credits

Produced By Fidel Kato.

Mix e master by Inzu

Video girato da Giancarlo Caminiti

