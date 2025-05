“Black Lemonade” è il nuovo EP di Galapaghost

È disponibile da venerdì 2 maggio 2025 il nuovo EP del songwriter americano Galapaghost, alter ego musicale di Casey Chandler, nato e cresciuto a Woodstock, negli Stati Uniti, ma trasferitosi per amore e musica nelle valli a noi più vicine, sopra Torino. Il suo da solista è un percorso musicale lungo più di quindici anni, a cui si aggiunge questo prezioso e nuovo capitolo – a proseguire un’autobiografia musicale che ha compreso episodi anche molto sentiti, come la sua esperienza con il cancro. La musica si fa anche cura e catarsi nei momenti difficili, com’è stato in particolare il caso di questo nuovo disco dal titolo “Black Lemonade“. Casey Chandler è attualmente impegnato anche come autore di colonne sonore, tra le sue collaborazioni più significative anche quelle con Gabriele Salvatores per “Il Ragazzo Invisibile” per la promozione della serie Netflix “Tredici“. “Black Lemonade” è nato in un momento particolarmente difficile della mia vita, ed è per questo che l’EP ha un tono piuttosto cupo. All’interno, però, ci sono anche momenti più leggeri e un pizzico di ironia, che servono un po’ a stemperare il peso emotivo complessivo. Scrivere e registrare queste canzoni è stato davvero terapeutico per me. La copertina del disco è un’opera bellissima di Hugh Speier, il mio artista preferito e padre del mio migliore amico, venuto a mancare improvvisamente lo scorso novembre. Gli ho dedicato il brano “Hugh”. SCOPRI IL BRANO:

Writing, recording, mixing: Casey Chandler

Mastering: Simone Squillario

Cover Art: Hugh Speier

BIO:

“Galapaghost” è il progetto di Casey Chandler, nato e cresciuto a Woodstock (USA) e stabilitosi adesso nelle valli sopra Torino (ITA).

Dopo aver accompagnato come musicista turnista John Grant (promuovendo quello che è stato l’album dell’anno per la rivista Mojo “Queen Of Denmark”), e aver suonato negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, oltre che in varie importanti trasmissioni televisive, tra cui “Later…with Jools Holland”, Chandler inizia la sua carriera solista con l’album “Runnin’”, supportandolo con un tour Italiano in cui viene accompagnato da Federico Puttilli (Nadàr Solo, Levante, Kiol) e Ru Catania (Africa Unite, Tre Allegri Ragazzi Morti, Wah Companion).

Galapaghost produce successivamente altri otto album, sette EP’s e collabora inoltre a varie riprese con il cinema e la televisione, scrivendo musica per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores, “Una Relazione” di Stefano Sardo, per la promozione della serie Netflix “Tredici” e per una pellicola promozionale prodotta dal brand sportivo “Quiksilver” con il leggendario snowboarder Travis Rice, tra le altre cose.

