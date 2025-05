Pubblicato su CD e su tutte le piattaforme digitali Biscotti, il primo EP del cantautore anconetano VIOLET, pubblicato e promosso da Alka Record Label e prodotto da Michele Guberti per Massaga Produzioni.

L’EP esplora sonorità retrò senza scivolare nella semplice imitazione: un equilibrio delicato tra atmosfera nostalgica e identità personale. Una sensazione breve ma intensa, come il profumo fragrante dei biscotti appena usciti dal forno.



Il disco è anticipato dal singolo Arsenico, già disponibile online.

“Biscotti è nato dalla necessità di dare voce a ciò che non sono mai riuscito a dire”, racconta VIOLET.

“È un disco che profuma di nostalgia, di sere passate al pianoforte, di verità che fanno male ma che, alla fine, liberano. Ho voluto riscoprire una dimensione autentica della musica: suoni caldi, imperfetti, che sanno di passato e malinconia.”

Ogni brano è nato in modo spontaneo, senza forzature, come se fosse già lì, in attesa di emergere. Il risultato è una raccolta intima e sincera, in cui ogni traccia ha una voce propria, pur mantenendo un filo comune che lega tutto con coerenza e originalità.

“Pubblicarlo è come lasciare andare qualcosa di profondamente mio, con la speranza che possa diventare anche di qualcun altro.”

Biografia

VIOLET, nome d’arte di un giovane cantautore nato ad Ancona nel 1999, cresce ascoltando in auto i dischi di Samuele Bersani e dei Beatles.

Dopo diverse esperienze in band, sceglie di intraprendere un percorso solista per raccontarsi con maggiore libertà e autenticità.