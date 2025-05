Bill Laurance il 22 agosto al festival Musica sulle Bocche 2025 (Sassari)

Sono iniziate le prevendite su Ciaotickets per il concerto di Bill Laurance, primo evento annunciato della 25ª edizione del festival Musica sulle Bocche, diretto dal sassofonista e compositore Enzo Favata.

Il celebre pianista e compositore britannico, vincitore di 5 Grammy Award e co-fondatore dello storico collettivo jazz-fusion Snarky Puppy, sarà protagonista di un esclusivo concerto per pianoforte solo, una formula che esalta la sua cifra stilistica e la raffinatezza del suo linguaggio musicale.

L’appuntamento è per venerdì 22 agosto 2025 a Castelsardo (SS), nella suggestiva cornice di piazza Santa Maria.

Bill Laurance si è formato in ambito classico ma con uno spirito profondamente contemporaneo e si affermato sulla scena internazionale per la capacità di fondere jazz, musica classica ed elettronica, conquistando pubblico e critica con album acclamati come Affinity e Bloom, e collaborando con prestigiosi ensemble come la WDR Big Band e l’Untold Orchestra.

Il suo tocco pianistico da “incantatore” come lo definisce Billboard e “da maestro del jazz” riportato da The Guardian, promette quindi un’esperienza intensa, immersiva e di grande eleganza sonora.

L’evento si inserisce nel programma di Musica sulle Bocche 2025, uno dei festival più riconosciuti della scena jazz internazionale. Da 25 anni, la rassegna porta musica di alta qualità nei paesaggi mozzafiato della Sardegna, con un’attenzione particolare al dialogo tra suono e natura, all’innovazione e alla sostenibilità.

Il programma completo della 25ª edizione sarà presentato a fine maggio.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale: www.musicasullebocche.it.

Prevendita biglietti sul Ciaotickets