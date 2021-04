Dal 30 marzo sarà disponibile in radio e in tutti i digital store il singolo “Bilancia” dei Gaze of Lisa.

Disponibile dal 30 marzo

in radio e nei digital store

BILANCIA

Il nuovo singolo dei

GAZE OF LISA

Pubblicato dall’etichetta

Terzo Millennio Records

Anticipando l’uscita del loro primo album “Sinonimi Contrari”, la band propone un brano che si discosta leggermente dallo stile del resto del disco avvicinandosi a sonorità più “pop”.

“Non tutto è estremo, esistono anche le vie di mezzo”, questa è la filosofia che i Gaze of Lisa scelgono di adottare, sostenendo che una persona non debba necessariamente abbracciare in toto un solo “colore”.

Le idee, il modo di fare e di vivere possono essere un connubio di tante cose, un “equilibrio” tra aspetti diversi.

“Bilancia” è un brano contro le omologazioni che si propone di raccontare la “triste” sorte di chi non riesce a riconoscersi all’interno di un unico gruppo di appartenenza e a vivere, quindi, nella cosiddetta zona grigia.

«Non è concepito che se ascolti i CCCP tu non sia comunista»

Biografia

I Gaze of Lisa sono una band originaria di Matera nata nel 2016 e composta da Pierdomenico Niglio (batteria, voce ed elettronica), Carmelo Fascella (chitarra, voce, live coding) e Damiano Niglio (basso, cori e sintetizzatore).

Il loro sound, assimilabile al genere Indie elettronico, è caratterizzato dall’unione di questa sonorità e il rock.

Nel 2018 esce l’Ep “Hidden”, autoprodotto, in lingua inglese e stilisticamente influenzato dalle sonorità del Synth Pop, dell’Alternative Rock e del Funky riuscendo ad ottenere ottime recensioni su giornali e riviste come Traks, Musica Zero, La Gazzetta del Mezzogiorno e Rock Garage. Per la promozione dell’Ep la band si esibisce in eventi e locali tra Basilicata e Puglia.

Nel 2019 si esibiscono al festival “Matera – Suoni del futuro remoto”, organizzato dal collettivo Onyx Jazz Club. Nel 2021 è prevista l’uscita del primo album intitolato “Sinonimi Contrari”.

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/gazeoflisa

Instagram: https://www.instagram.com/gazeoflisa/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRJv3WdWjhbQB_ZM-sKldYQ/videos

Spotify: https://spoti.fi/3qjFYRo

