BIANCAMEME, la favola moderna di VIMA

BIANCAMEME è il nuovo singolo di VIMA con TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing.

Il brano affronta il tema delle relazioni ai tempi dei social e l’idealizzazione, che spesso scaturisce dai messaggi privati e dai post.

Un “copione vincente”, che ci porta a considerare qualcuno in maniera totalmente diversa da come poi si rivela nella realtà. Da qui emerge il confronto con le aspettative deluse e la voglia di riscatto, che si ha quando ci si lascia alla spalle una versione di sè, che in alcuni casi fa addirittura ridere, proprio come un meme.

BIANCAMEME racconta il riflesso di noi stessi, con cui ci mostriamo e nascondiamo allo stesso tempo sui social; quel desiderio di identificarsi in un personaggio delle favole che spera ancora in un lieto fine.

Vincenzo Marco Mugavero, in arte VIMA, è un giovane cantautore siciliano.

Fin da piccolo manifesta la passione per la musica, che lo spinge ad intraprendere gli studi di pianoforte e successivamente a frequentare il Liceo Musicale “V. Bellini” dove, all’età di 16 anni, consegue la licenza di Teoria e Solfeggio.

Nel 2014 apre l’unica tappa siciliana del tour dei Dear Jack, che lo ha visto esibirsi davanti a una platea di oltre 10.000 persone. E’ anche ospite della Finale Nazionale della XXVI Edizione di “Una Ragazza per il Cinema“, sotto la conduzione di Carmen Russo e Riccardo Signoretti. L’anno successivo apre il concerto di Francesco Gabbani a Torino.

Dal 2016 si concentra sulla realizzazione di produzioni inedite, calcando il mood indie della sua generazione e nel 2020 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, con cui pubblica il suo nuovo singolo BIANCAMEME. Un brano dalle sonorità tipicamente indie, il cui videoclip ufficiale strizza l’occhio agli anni 90′ nel mood e nel calore delle immagini.