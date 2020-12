“Better Part of Me” l’Ep di debutto di Alex Julia

Alex Julia, è una cantautrice con sede nel New Jersey, ed ha pubblicato il suo EP di debutto Better Part of Me, una raccolta di musica originale Alt Rock.

Le tracce sono per lo più allegre con testi sinceri. L’Ep parte dall’acustica essenziale di “Feeling More”, dove il suono della chitarra evoca un sound e una vibrazione da ukulele, integrati con morbide voci. In altri brani dell’EP, l’artista si tuffa in melodie rock più espansive con il produttore JEAN. Canzoni come “It’s Coming” e “What’s Going On” offrono uno stile più duro e grunge, mentre i brani “Counting Stars” e “Better Part of Me” sono influenzati rispettivamente dai ritmi pop degli anni ’80 e dal rock alternativo degli anni ’90. Influenze pop più moderne sono stratificate con riff di chitarra funky nel brano “A Beautiful Escape”.

Ascolta il disco Better Part of Me di Alex Julia su Spotify:

https://open.spotify.com/album/4SEY0nFUFKuTPH6eYGSlsn?si=9oTrR7ryQeawhXTX5FcLfw

Alex Julia ha una classe molto personale ed è inconfondibilmente originale, ma innegabilmente ispirata da artisti come Alanis Morissette, Paramore e The Red Hot Chili Peppers.

Emersa principalmente dalla scena musicale di Asbury Park, Alex si è preparata per una carriera nella musica ed è stata inclusa nelle playlist di Spotify dall’estate 2019. Inoltre, ha ricevuto riconoscimenti da “Produced by a Girl” un podcast per le artiste emergenti e, più recentemente, da “Star Breaker Radio” dove parla del suo nuovo EP con il produttore JEAN.

Alex Julia ha condiviso il palco con talenti come Jarod Clemons e Kolour Story e ha suonato regolarmente al “Jersey Shore Music Festival” per 5 anni consecutivi.

Dopo questi mesi di fermo musicale dovuti al Covid 19, quando riprenderanno gli eventi di musica dal vivo Alex Julia ha già in programma alcuni nuovi spettacoli nel New Jersey e nelle città vicine a sostegno della sua prima uscita in studio.

A breve uscirà il video di Alex Julia per il singolo estratto “What’s Going On”.

Better Part of Me EP è disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale (Apple Music, Spotify, Amazon) dal 19/09/2020! E per restare aggiornati sugli eventi di Alex Julia seguila sui suoi social.

