“Bestie” è il nuovo singolo di Leanò

Torna Leanò con un nuovo singolo dal titolo “bestie“, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 dicembre 2024, un viaggio di simboli dove la persona che parla si dice libera in tutto, soprattutto dei sentimenti che provava verso la persona che le ha fatto male. Non ci sono più farfalle nello stomaco, ma bestie. Ed è grazie a loro che si lascia alle spalle l’immagine di bambina innocente e la sfrutta per affermarsi.

“bestie” parla di rifiuto di stereotipo, di libertà, del coraggio di vivere in modo autentico, dell’enigma dell’incomprensione e della solitudine, ma anche della consapevolezza che queste bestie non sono nemiche, bensì compagne di strada in un percorso di rinascita.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1KLWNezB0cbHx03XyyI1MQ?si=6yk44NxpRTqisG2Y7sq3LA

BIO:

Leanò è una musicista, compositrice e cantautrice di Milano.

La sua penna dolce amara si unisce a una musica sognante per parlare di tematiche che accomunano tutti gli esseri umani – e a volte anche alieni. Lo fa con immagini mai scontate, nostalgiche e a tratti deliranti che riflettono l’ironia, l’assurdo e la dolcezza del vivere.

Dopo aver saltato troppe prime ore di lezione suonando per strada, decide di prestarsi al pubblico serale suonando nei locali della scena underground milanese, poi di tutta Italia. Condivide il palco con artisti quali Irama, Giovanni Truppi, Carmelo Pipitone, Gnut…

Sin dalle prime uscite da indipendente viene attenzionata dalle playlist editoriali di Spotify posizionandosi in New Music Friday Italia e Scuola Indie. Con l’uscita di nuovi brani nel 2022 cattura l’attenzione della critica e nuovamente delle playlist editoriali duplicando la presenza in New Music Friday Italia, Scuola Indie e Fresh Finds Italia (della quale sarà il volto della copertina). Nel 2023 è tra i 12 finalisti di 1M Next, il contest per nuovi artisti del Concerto del Primo Maggio di Roma.