Bentornato Babbo Natale, il musical al Teatro Salieri

Il Teatro Salieri dedica uno spettacolo natalizio per tutta la famiglia in prossimità delle festività: “Bentornato Babbo Natale – il Musical” sarà in scena domenica 17 dicembre alle ore 16.00. Diretto da Pino Costalunga, con la drammaturgia di Costalunga e la regia di Manuel Renga, lo spettacolo vanta la partecipazione di talentuosi attori quali Elisa Lombardi, Matteo Ferrari e Greta Magnani, accompagnati dalle armonie musicali di Eleonora Beddini.

Dopo il notevole successo di “Buon Natale, Babbo Natale“, che ha incantato teatri in tutta Italia per otto anni, ritornano i personaggi amati dal pubblico. Babbo Natale e la Befana saranno affiancati dagli esuberanti folletti Ortica e Castagna, nonché dai giovani Chiara e Federico, che in passato hanno aiutato il generoso Babbo Natale a uscire dal camino. Mago Bisesto, ora divenuto buono e collaboratore della Befana, sarà anch’esso presente.

Tuttavia, Babbo Natale si trova di fronte a un problema: riluttante a partire per la consueta distribuzione dei doni, la magia del Natale sembra essere in pericolo. Con distrazioni da ogni parte, tra gli spot pubblicitari e i falsi Babbo Natale in circolazione, i bambini non credono più nella magia e nell’attesa gioiosa dei doni portati da Babbo Natale.

Gli amici folletti, Ortica e Castagna, insieme a Chiara e Federico, intraprendono un’entusiasmante avventura con l’obiettivo di aiutare il vecchio magico e di salvare ancora una volta il Natale. Ma le incertezze sorgono: è davvero così, o c’è l’intrigo di Mago Bisesto, che potrebbe essersi riavvicinato alla sua natura invidiosa? O forse c’è un oscuro personaggio che complotta segretamente per eliminare definitivamente il Natale?

Lo spettacolo è prodotto con cura dalla Fondazione AIDA, promettendo un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia durante il periodo festivo.