“Belva rara del ritorno” è il nuovo singolo di Kublai

Le vacanze sono ufficialmente finite e KUBLAI, alter ego di Teo Manzo, torna con un nuovo singolo dall’evocativo titolo “Belva rara del ritorno” in uscita su tutte le piattaforme digitali da giovedì 4 settembre 2025 in distribuzione Believe Music Italy.

Nel nuovo brano, Kublai racconta la nostalgia come una creatura potente, misteriosa, incontrata al ritorno dalle vacanze. Il singolo si inserisce nel viaggio artistico del cantautore, come un’opera che unisce canzone d’autore, elettronica, echi di prog (lo aveva già identificato così bene anche Rolling Stone, al suo esordio), intrecciando una scrittura poetica e rivelando tutta la sua intensità e la sua trasparenza emotiva.

«La Belva rara del ritorno poi tanto rara non è. In molti giuriamo di averla vista almeno una volta nella vita. Quel nuvolone estivo, quella costellazione insolita, una coda in autostrada. Per alcuni è un serpente gigante, per altri una tigre delle spiagge, per altri ancora è un enorme uomo timido che fa il bagno nudo, ma solo a fine stagione. Al rientro dalle vacanze la psicosi cresce, gli avvistamenti si moltiplicano.

Esiste davvero? Forse, a patto di non toccare il miraggio. Belva meravigliosa e tremenda, la nostalgia. Come il passato, non può contestarci, ma neppure risponderci. In fondo non ci piace davvero incontrarla. Abbiamo imparato a rimanere immobili, a guardarla da lontano, a proclamarci immutati. Ma “dirsi non è vivere”, e vivere – forse – è smettere di cercarla.»

Musica e parole di Teo Manzo

Prodotto da Teo Manzo presso l’Eusapia Studio di Milano

Distribuito da Believe Italia

BIO:

Teo Manzo è nato e vive a Milano.

Compone musica e versi, nel 2016 gli viene assegnato il Premio Fabrizio De André per la Poesia. Nel 2020 fonda il progetto KUBLAI con l’omonimo album di esordio, in cui immagina una conversazione notturna tra l’imperatore Kublai e Marco Polo. Come in questo disco fondativo, le canzoni di KUBLAI sono dialogiche più che esplicitamente narrative, i testi spesso onirici e allusivi, come nel caso degli ultimi lavori, Sogno vero e Fantasmi a parte. Kublai vuole ricomporre la distanza – siderale nella musica italiana – tra forma e contenuto, tra canto e canzone.

