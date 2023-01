“Bella figura” è il singolo di debutto di Guidoboni

É in uscita venerdì 13 gennaio 2023 su tutte le piattaforme digitali “Bella Figura“, il singolo di debutto del progetto solista di Filippo Guidoboni, in arte, più semplicemente, Guidoboni. Un nuovo capitolo si inserisce naturalmente all’interno della scena musicale underground, tra cantautorato puro ed influenze di respiro internazionale grazie alla produzione di Alex Elena (candidato ai Grammy) e Mattia Mari (L’Avvocato dei Santi, Giuda, Belladonna), Guidoboni ci conduce per mano nel suo personalissimo mondo dolce-amaro, dove non manca l’ironia figlia dei migliori Dalla e Graziani ed un’estetica alla Wes Anderson. Dedicato a tutti quelli che sono stufi di nascondersi.

Nel bestiario che è questo brano sono l’animale e al tempo stesso il narratore che scruta, scrive e insieme vive la follia di ciò che lo circonda.

Questa BELLA FIGURA è un’ombra, al contrario di ciò che possa sembrare ascoltando il brano. É il cappotto che si indossa pubblicamente e che ci fa comportare come dovremmo, che ci fa agire secondo ciò che fanno gli altri e non seguendo il buonsenso o semplicemente ciò che ci fa stare bene.

Scritta da Filippo Guidoboni

Prodotta e registrata da Alex Elena e Mattia Mari presso M15 West Studio – Roma

Mix e Master di Alex Elena e Mattia MAri prestto M15 West Studio – Roma

Voce e chitarra acustica: Filippo Guidoboni

Batteria, basso, chitarre, tastiere, percussioni, cori: Alex Elena e Mattia Mari

Sax: Max Fuzz

Cori: Karla Massiel Merencio Castellanos

Guizzo poetico: Daniele Gregori

BIO:

Figlio dell’Emilia temprato dal lambrusco e dai cappelletti. Classe 1991. Capricorno.

Nella vita avrei dovuto fare il postino, che è romantico e nostalgico come piace a me. Poi ho cominciato a cantare così forte che mi sono ritrovato col cuore in mano, e allora ho cominciato a scrivere canzoni.

