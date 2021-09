Nel Canto Presente by Beatrice Arrigoni – Fabrizio Carriero

BEATRICE ARRIGONI & FABRIZIO CARRIERO

Nel Canto Presente

Honolulu Records

2021



E’ uscito il 4 Giugno per Honolulu Records, “Nel Canto Presente” ad opera del duo formato da

Otto testi italiani per un mistico viaggio nel suono, che si propone come un omaggio alla poesia “originaria” nei suoi aspetti evocativi e di sperimentazione, Milo De Angelis, Paola Loreto e Silvia Bre sono alcuni degli autori protagonisti di questo lavoro di ricerca dedicato alla poesia italiana, che riflette sul rapporto tra improvvisazione e composizione e tra linguaggio e metalinguaggio, senza porsi limiti di “genere” sul fronte dell’esplorazione musicale. Tra i testi è presente anche una poesia inedita di Beatrice Arrigoni.

È un canto “presente” perché vivo fisicamente intorno a noi nella forma della preghiera, della canzone e del suono puro, ma anche perché ci riguarda da vicino e racconta del nostro tempo, nel nome di un universale che è sempre contemporaneo.

Il duo nasce nel 2015 con l’obiettivo di fare degli esperimenti di improvvisazione su testi poetici. La scelta ricade inizialmente su Emily Dickinson, e il lavoro di ricerca porta alla nascita di un vero e proprio progetto intitolato My River runs to thee (pubblicato nel 2018 dall’etichetta TRJ di Mantova) nel quale vengono messe in musica otto liriche della celebre poetessa angloamericana.

Si esibisce stabilmente dal 2016 in svariate realtà del jazz e non, soprattutto nel Nord e nel Centro Italia, attirando l’attenzione anche del mondo del teatro proprio per il suo carattere performativo. Il brano Blazing in Gold tratto dal disco My River runs to thee viene utilizzato come colonna sonora del video su Emily Dickinson “Her Room”, diretto da Giuseppe Gagliardi e Federico Salsano e interpretato dall’attrice Alessandra Roca e Gaby Ford (produzione Movie and Sound).

Un disco sicuramente di non facile ascolto, ma se avrete pazienza, vi entrerà sottopelle e non ve ne libererete facilmente.

Musicisti:

Beatrice Arrigoni, voce, effetti, percussioni

Fabrizio Carriero, batteria, percussioni, zither

Tracklist:

01. Segno Elementare 05:59

02. L’esterno Dell’esterno 02:30

03. Occhi Di Pietra 05:32

04. Parola Neve 05:47

05. Alza Il Canto 05:25

06. Metafora 08:17

07. Addio Lingua 03:31

08. Il Saluto Che Mi Restò In Comune 09:01

