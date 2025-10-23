BEATRICE ANTOLINI in concerto il 26 ottobre a Reggio Emilia

Il palcoscenico del Teatro Cavallerizza ospita Beatrice Antolini, una delle voci più originali e visionarie della musica italiana contemporanea.
Un live intenso e coinvolgente, un viaggio sonoro ricco di emozioni e riflessioni che alterna momenti di intima introspezione a vere e proprie esplosioni di energia.
Cantautrice, compositrice e polistrumentista, Beatrice Antolini vanta sei album e vent’anni di carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani e internazionali. Nel corso del tempo ha collaborato con artisti come Vasco Rossi, Manuel Agnelli, Baustelle, Achille Lauro, Lydia Lunch e Ben Frost.
Qui i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/beatrice-antolini-iperborea-live/274292
Durante la serata presenterà Iperborea, il suo ultimo lavoro discografico, che conferma ancora una volta il suo talento poliedrico e la sua libertà artistica.
Interamente composto, arrangiato e prodotto da lei, l’album — per la prima volta con testi in italiano — è un mosaico sonoro che intreccia pop, elettronica, classica, etnica, urban e sperimentazione. Un percorso musicale che esplora il bisogno di riscoperta interiore nell’epoca frenetica e iperconnessa di oggi.
Ascolta su spotify “Il timore” tratto dall’album Iperborea
Cenni biografici
Beatrice Antolini vive a Bologna dal 2001, dove studia, si laurea e consegue anche il diploma in teatro, proseguendo parallelamente la formazione musicale classica.
- 2007: suona le tastiere nel brano Electric Princess dei Jennifer Gentle e collabora con i Baustelle all’album Amen (sua è la canzone No Stainway).
- 2009: partecipa, insieme ad Andrea “Andy” Fumagalli, al Moog Fest di Roma e vince il Premio PIMI come migliore artista solista, promosso dal MEI di Faenza.
- 2011: viene notata dalla musicista e poetessa Lydia Lunch, che la invita a esibirsi in alcuni concerti.
- 2012: è chitarrista per il compositore australiano Ben Frost nello spettacolo Music for Six Guitars, presentato al festival MITO di Milano.
- 2017: partecipa ai tour di Emis Killa e Angela Baraldi come turnista a tastiere e synth.
- 2018: entra nella band di Vasco Rossi come polistrumentista (percussioni, tastiere, chitarra e cori) per il VascoNonStop Live 2018.
- 2019: partecipa al Dopofestival di Sanremo con Rocco Papaleo e viene riconfermata per il VascoNonStop Live 2019, da cui nascerà un docufilm in DVD.
- 2020: è direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo per Achille Lauro con il brano Me ne frego, classificatosi ottavo.
- 2024: pubblica il suo sesto album in studio, Iperborea, il primo con testi in italiano.