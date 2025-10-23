BEATRICE ANTOLINI in concerto il 26 ottobre a Reggio Emilia

Il palcoscenico del Teatro Cavallerizza ospita Beatrice Antolini, una delle voci più originali e visionarie della musica italiana contemporanea.

Un live intenso e coinvolgente, un viaggio sonoro ricco di emozioni e riflessioni che alterna momenti di intima introspezione a vere e proprie esplosioni di energia.

Cantautrice, compositrice e polistrumentista, Beatrice Antolini vanta sei album e vent’anni di carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani e internazionali. Nel corso del tempo ha collaborato con artisti come Vasco Rossi, Manuel Agnelli, Baustelle, Achille Lauro, Lydia Lunch e Ben Frost.

Qui i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/beatrice-antolini-iperborea-live/274292

Durante la serata presenterà Iperborea, il suo ultimo lavoro discografico, che conferma ancora una volta il suo talento poliedrico e la sua libertà artistica.

Interamente composto, arrangiato e prodotto da lei, l’album — per la prima volta con testi in italiano — è un mosaico sonoro che intreccia pop, elettronica, classica, etnica, urban e sperimentazione. Un percorso musicale che esplora il bisogno di riscoperta interiore nell’epoca frenetica e iperconnessa di oggi.

Cenni biografici

Beatrice Antolini vive a Bologna dal 2001, dove studia, si laurea e consegue anche il diploma in teatro, proseguendo parallelamente la formazione musicale classica.