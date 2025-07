Beata La Noia racconta “Dory”

Un brano pop rock che accarezza l’anima e scuote le coscienze. “Dory” nasce da una storia vera di abbandono e rinascita, diventando un inno all’empatia e al rispetto per ogni vita. Beata La Noia la racconta con dolcezza, ironia e una sincerità che arriva dritta al cuore.

Il brano “Dory” racconta una storia reale e toccante. Come sei entrato in contatto con questa vicenda?

Ciao a Tutte e tutti, è un piacere essere qui. In realtà è molto semplice: Dory è la cagnolina adottata dalla famiglia della mia compagna. Quindi la storia la conosco molto bene e la vivo quotidianamente. La sua storia passata, invece, fatta di maltrattamento e abbandono la conosciamo dai volontari che l’hanno salvata e dagli operatori che l’hanno accudita e le hanno trovato una famiglia. Una storia che si sente molto spesso quando si parla di trovatelli. E i suoi segni, beh, si vedono ancora addosso a Dory. Non tanto visivamente, quanto a livello di carattere. Nonostante sia molto docile e amorevole con tutti, al primo impatto con persone di sesso maschile risulta tutt’oggi un po’ diffidente e schiva. In compenso però, ci allieta le giornate ed ha aiutato Irene, la mia compagna, a ridurre la paura che aveva nei confronti dei cani.

Hai definito questa canzone una denuncia gentile. Pensi che l’arte possa davvero scuotere le coscienze?

Lo penso e sinceramente lo spero. Ormai ci rimangono poche armi per cercare di diffondere dei messaggi e l’arte penso sia una delle ultime rimaste. Per questo mi piacerebbe vedere più arte in generale nelle canzoni. Soprattutto a livello di temi trattati. E se posso permettermi, anche più preparazione e studio. Vedo molta approssimazione in giro, purtroppo non solo nella musica. Si dice che l’arte in generale e la musica siano lo specchio della società, quindi le cause sono probabilmente anche da ricercare nel vissuto quotidiano. Ovviamente, come in tutte le cose, ci sono le eccezioni e meno male che esistono e ci aiutano a tenere la bussola dritta. Probabilmente io non sono del tutto una di quelle, ma ci sto seriamente provando.

Quanto ti ha cambiato interiormente scrivere e interpretare un brano come questo?

Più che avermi cambiato, la mia musica è il risultato di tutto quello che sono, ho vissuto e penso. Dalla storia di Dory ho cominciato riflettere sul tema e cercare di metterlo in musica in una veste pop e giocosa per poter arrivare a più persone. Sicuramente dopo averla terminata, come anche per tutte le altre canzoni, e come fosse una seduta terapeutica, mi ha lasciato una maggiore convinzione e consapevolezza riguardo anche alla questione. E una maggiore consapevolezza su quello che sono, penso e voglio esprimere.

Hai scelto un arrangiamento semplice e diretto. Quanto è importante per te l’essenzialità musicale?

È più una questione di necessità momentanea. Ad oggi sono da solo nel mio progetto e quindi per me era importante dare una veste il più possibile Live della canzone. Esibendomi tramite Loopstation ho cercato di incidere la versione possibilmente più vicina a quella che posso portare in giro.

Se dovessi descrivere ‘Dory’ con un colore, quale sarebbe e perché?

Dato che Dory è bianca con una piccola macchia caffellatte, direi Bianco. In realtà oltre alla banalità della risposta. Si può vedere un pensiero più profondo. Il bianco della sua innocenza svanita. Il bianco di una storia pura, di una tavolozza bianca della vita da riscrivere dopo un iniziale trauma.

Cosa speri arrivi a chi ascolta questa canzone, soprattutto a chi ha vissuto esperienze simili?

Spererei arrivasse il messaggio, che ogni vita ha un importanza e può essere motivo di gioia. Che nessuno dovrebbe permettersi di poter giocare con la vita in generale. Che non possiamo buttare o maltrattare quello che non ci serve più o che per un errore di valutazione è diventato diverso da quello che avremmo voluto. Ci sono molti modi per poter salvare e rendere ricchezza per altri, qualcosa che a noi non sta più bene. Basterebbe avere un po’ più di umanità in qualsiasi ambito e vivremmo tutti in un mondo migliore.