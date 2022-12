“Bates Motel” è il nuovo singolo di Iceberg

Fuori da venerdì 16 dicembre 2022 il nuovo singolo di Iceberg, nome d’arte di Giovanni Licandro. Bates Motel è il nuovo capitolo musicale di un progetto che affonda le sue radici nello stile e nelle sonorità degli anni ’80, un brano con cui l’artista catanese ci fa immergere in un nuovo universo sperimentale da lui definito “glamcore”.

“Una lunga e immensa autostrada, una vecchia auto d’epoca che sfreccia nel cuore della notte alla ricerca di un’insegna al neon di uno squallido motel per potersi nascondere dalle paure, dagli occhi indiscreti della gente e per poter consumare un amore segreto.

Questo è il mio Bates Motel“

BIO:

Iceberg, al secolo Giovanni Licandro, è un artista italiano classe ‘93. Dopo essere stato membro di gruppi musicali come Rotkers e Kassandra e aver aperto i concerti di artisti come Jake La Furia, Salmo, Nitro, Mondo Marcio, Vacca e tanti altri, Iceberg ha deciso di tornare con un nuovo progetto solista dalle musicalità sperimentali fortemente influenzato dal rap e dall’alternative electro, collocandosi così in una fetta ancora non esplorata del mercato musicale italiano. Crea un universo musicale e visivo tutto suo che definisce Glamcore. La passione per la moda e gli abiti anni 80, la sua attitude glam e la sua fluidità si legano a suoni e testi hardcore e conscious, dando vita ad un mix di suoni e parole mai visto prima. Da un punto di vista estetico si ispira molto ad artisti come David Bowie, Julian Casablancas, i Daft Punk, fino ad arrivare ai giorni nostri con Achille Lauro, Machine Gun Kelly, Rosa Chemical e Taxi B. Le sue canzoni riprendono la nostalgia del Vaporwave anni 80, le melodie catchy dei giorni nostri e testi profondi, di un’altra dimensione e mai banali. Accompagnato da Aliotho, producer di fiducia con il quale collabora ormai da più di un decennio, Iceberg vuole influenzare la scena musicale odierna portando avanti il concetto di “Glamcore”, attraverso un immaginario elaborato e disturbante e musicalità diverse da quelle diffuse dalle playlist e le radio odierne.

