Bassano Music Park – da Rod Stewart a Sting – 2/31 luglio 2026

Bassano Music Park 2026: un’estate di grande musica a Bassano del Grappa

Nel cuore di Bassano del Grappa, città simbolo dello storico Ponte degli Alpini, torna il Bassano Music Park, ospitato nella splendida cornice del Parco Ragazzi del ’99, il grande polmone verde della città.

Giunto alla sua terza edizione, il festival si conferma uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, capace di portare sul palco grandi nomi della scena nazionale e internazionale, con concerti esclusivi e imperdibili.

Da Rod Stewart a Sting, passando per OneRepublic, Tony Boy, Tommaso Paradiso e i Pooh, dal 2 al 31 luglio Bassano del Grappa ospiterà una rassegna di altissimo livello.

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Programma degli eventi:

2 luglio – Rod Stewart

Rod Stewart è uno degli artisti di maggior successo nella storia della musica. La sua voce inconfondibile e la straordinaria capacità di attraversare generi diversi, dal rock al soul, dal folk all’R&B, fino agli standard e al big band swing, gli hanno permesso di collezionare successi in ogni decennio della sua carriera.

10 luglio – OneRepublic

La band statunitense OneRepublic, nominata ai Grammy Awards, è guidata dal frontman, autore e produttore multiplatino Ryan Tedder. Con hit globali e sonorità pop-rock moderne, promette uno show ad alta energia.

11 luglio – Tony Boy

Tony Boy arriva a Bassano con il suo Summer Tour 2026, dopo il successo di un tour nei palazzetti completamente sold out. Energia, autenticità e intensità caratterizzano uno degli artisti più interessanti della nuova scena urban italiana.

14 luglio – Tommaso Paradiso

Dopo il successo con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso torna dal vivo con nuovi brani e i grandi successi che hanno segnato un’intera generazione. Il suo stile diretto ed emotivo continua a conquistare il pubblico.

15 luglio – Pooh

I Pooh rappresentano una pietra miliare della musica italiana. In oltre sei decenni di carriera hanno venduto più di 100 milioni di dischi, distinguendosi anche per l’innovazione tecnologica e multimediale dei loro spettacoli dal vivo.

31 luglio- Sting

Il leggendario Sting si esibirà in trio insieme al chitarrista Dominic Miller e al batterista Chris Maas, portando a Bassano uno degli show più acclamati della stagione mondiale. Con 17 Grammy Awards, oltre 100 milioni di album venduti, un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar e il Kennedy Center Honors, Sting resta una delle figure più influenti della musica contemporanea.

Il concerto di Sting porta con sé anche una storia speciale. Dopo l’annullamento dello show del 2025 a causa del maltempo, Artem Pismennyi, giovane fan russo che aveva investito i propri risparmi per assistere all’evento, potrà finalmente realizzare il suo sogno. Grazie a DuePunti Eventi e all’Hotel Alla Corte, riceverà un nuovo biglietto e l’ospitalità necessaria per tornare a Bassano.

Informazioni:

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Per il concerto di Rod Stewart è disponibile anche uno speciale VIP Pack.

Maggiori dettagli sul programma del festival, l’acquisto dei biglietti, i parcheggi ed altro sono reperibili sul sito:

Bassano Music Park