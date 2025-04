BARKEE BAY: “DIY” è il nuovo singolo del trio bresciano, tra introspezione, ironia e chitarre sgranate

È disponibile su tutte le piattaforme “DIY”, il nuovo singolo dei Barkee Bay, pubblicato il 23 aprile per Undamento/Planeta. Il brano segna una tappa importante nel percorso del trio bresciano, che torna con un messaggio chiaro: seguire la propria strada, anche quando non si ha una direzione precisa.

“DIY” nasce di getto, come una scelta istintiva. Dal primo riff composto senza pensarci troppo, prende forma un brano che mescola surf-rock australiano, falsetti distorti, chitarre sgranate e una componente elettronica essenziale ma d’impatto. Un equilibrio sonoro che unisce introspezione e urgenza espressiva, tra il bisogno di proteggersi e la voglia di perdersi.

Il singolo è un inno alla libertà di essere se stessi. “Non faccio foto, non posto, non taggo”, cantano i Barkee Bay, in un refrain che suona come un atto di resistenza verso l’omologazione e i dettami imposti dai social. “DIY” non urla: vibra. Non chiede il permesso, ma invita a vivere secondo la propria misura, anche quando ci si sente fuori posto.

Nel testo, il mantra “I don’t give a fuck” diventa una formula liberatoria, una dichiarazione di indipendenza emotiva. Con una scrittura schietta e lucida, i Barkee Bay restituiscono un frammento sincero della loro visione: costruire spazi alternativi, creare la propria festa, anche in trenta dentro un bilocale.

Il singolo è accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube e segue la pubblicazione del brano “Wild”, inaugurando un nuovo capitolo artistico del gruppo.

BIO I Barkee Bay nascono a Brescia e sono formati da Giulio Barchi (autore e chitarrista), Davide Tarragoni (produttore) e Gabriele Consiglio (chitarrista). Dopo gli EP “Shoefiti” e “Shoefiti 2” (2022), hanno partecipato a importanti rassegne come il MI AMI Festival e l’Oltre Festival. Con un sound che unisce indie-punk, alt-rock, elettronica e hip hop, si fanno portavoce di una generazione che cerca autenticità.

Ascolta “DIY”

Segui Barkee Bay

Instagram

Spotify