“Balera Araba” è il nuovo singolo degli Zingarua

Da venerdì 21 marzo 2025 è disponibile il nuovo singolo degli Zingarua, un brano dal “Balera Araba”, un brano che mira a conquistare il pubblico grazie al suo mix esplosivo di influenze musicali tradizionali e moderne. La canzone fonde la melodia del liscio e l’energia balcanica con un sound elettronico dal sapore arabeggiante, creando così un’atmosfera unica ed una dimensione sonora vibrante e coinvolgente. Una proposta fresca e innovativa, che trae ispirazione dalla tradizione tipicamente italiana delle balere, luoghi simbolo della spensieratezza, della condivisione e del ballo. L’ascolto di “Balera Araba” vi porterà in un viaggio senza tempo, in un racconto d’amore, in un’immagine che rievoca l’energia e la passione della danza attraverso le influenze ritmiche del Nord Africa e del Medio Oriente. Con questo singolo, gli Zingarua continuano a esplorare attraverso il loro percorso musicale, mescolando con maestria diverse tradizioni culturali in un sound che non conosce confini. L’uso di elementi elettronici conferisce al brano una dimensione contemporanea, mantenendo comunque un legame forte con le proprie radici.

“Balera Araba” anticipa l’uscita del album della band (dal titolo “Serotonina”) prevista per maggio con l’etichetta Maninalto!, in distribuzione Believe Music Italy.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/balera-araba

BIO:

Groove elettronico e contemporaneo, brani inediti e tradizionali che spaziano dalla gipsy balkan alla world music ed impreziositi dalla musica elettronica che permette al live di essere un meltin’pot di sonorità pulsanti e travolgenti sprigionando adrenalina pura. Questi sono gli ZINGARUA, un power world trio Calabro-Pugliese formato da Emanuele Calvosa alla tromba, Gino Semeraro alla chitarra e Antonio Dema alla batteria.

Il loro primo lavoro discografico è “Girai Girai”, remix ufficiale per i Sud Sound System. Il secondo inedito si chiama “Cinghiali in Giardino“, brano di matrice balkan e melodico. Nel 2024, gli Zingarua iniziano una collaborazione con Antonio De La Cuesta Manrique, conosciuto come Tonino Carotone. Da qui nasce anche il terzo singolo della band “La Birra” scritta con Enzo Petrachi, cantante folk leccese.

In un solo anno di vita, la band ha all’attivo più di 100 concerti tra festival, piazze e locali; hanno aperto concerti di artisti nazionali e internazionali come Sud Sound System e Manu Chao. il 2024 si chiude con Il tour invernale che li vede protagonisti durante la Crociera della Pizzica organizzata dalla Compagnia MSC nelle acque del Mediterraneo e vantano performance nel Nord Europa come Svizzera e Germania. I tre musicisti, inoltre, hanno suonato con Nina Zilli, Lucio Dalla, Gianluca Grignani, Brunori Sas, Mannarino, Opa Cupa.

https://www.instagram.com/zingarua/