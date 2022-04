BACIAMI è il nuovo singolo di Tommaso Romeo

BACIAMI è il singolo d’esordio del cantante romano Tommaso Romeo con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle.

Il brano è una celebrazione della passione, che deve essere colta “come se fosse l’ultima occasione nostra per concederci l’amore” e racchiude tutte le sonorità vintage e le influenze musicali, che hanno contribuito alla formazione del giovane cantautore.

Un progetto che nasce dalla collaborazione di Tommaso Romeo con musicisti di rilievo nazionale ed internazionale del panorama jazz, quali il Maestro Ludovico Fulci che ha curato l’arrangiamento del brano, Dario Rosciglione al basso, Rocco Zifarelli alla chitarra, e Fabrizio Fratepietro alla batteria.

Cantautore romano classe 2000, Tommaso Romeo si avvicina al mondo della musica in giovanissima età con lo studio del basso elettrico e del canto pop.

Nel 2014 entra all’iMusic School Rome, prendendo lezioni di basso e contrabbasso con il maestro Alberto Fidone, lezioni di canto con Carla Cocco e successivamente con Stefania Patanè. Approfondisce negli anni a seguire lo studio dell’armonia e arrangiamento jazz con il maestro Ludovico Fulci.

Nel 2018 partecipa al concorso canoro “Tour Music Fest” promosso da Mogol, arrivando alla finalissima nazionale nella categoria interpreti, proponendo lo standard jazz “What are you doing the rest of your life”.