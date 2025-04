BACIAI PER HAVER VITA – Appuntamento con la musica corale nella Basilica di San Giovanni Maggiore (Napoli) domenica 6 aprile

Domenica 6 Aprile appuntamento con la musica del ‘500 nella splendida Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli. L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora diretto dal maestro Rosario Peluso terrà un concerto nella sala della Congrega dei Bianchi al SS. Sacramento, spazio interno alla basilica, più raccolto e più adatto ai concerti, che per l’occasione potrà essere vissuto dagli spettatori.

Incentrato sul madrigale e su altre composizioni cinquecentesche, il programma della serata prende avvio dalle musiche della ferrarese Vittoria Aleotti, compositrice della quale si erano perse le tracce, poi riscoperta e riproposta proprio dall’ ensemble napoletano, per poi approdare alla poesia di Ludovico Ariosto, i cui versi sono stati messi in musica da tanti madrigalisti. Qui si propongono le composizioni di Andrea Gabrieli, Cipriano De Rore e Giaches De Wert, che hanno guardato alle Rime così come all’Orlando Furioso per realizzare pagine di profonda ispirazione. Completano la parte del programma dedicata al madrigale due splendide pagine di Claudio Monteverdi, Ecco Mormorar l’onde, su versi di Torquato Tasso, e Cor mio mentre vi miro, su testo di Giovan Battista Guarini.

Accompagnano questi brani le villanelle alla napolitana composte da Tommaso Cimello, Giovanni Domenico da Nola e Adriano Willaert, gioielli della produzione di ispirazione popolaresca composti dai musici di corte che durante il secolo rinascimentale hanno contribuito all’affermazione di questo fortunato genere ed alla sua ampissima diffusione.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 19,00.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

BACIAI PER HAVER VITA

Ensemble Vocale La vaga Aurora – direttore Rosario Peluso

Domenica 6 Aprile ore 19,00

Basilica di S. Giovanni Maggiore – Congrega dei Bianchi al SS. Sacramento – Largo S. Giovanni Maggiore – Napoli