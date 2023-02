“Baby Shark” è il nuovo singolo di Clairemargot

Esce martedì 14 Febbraio 2023 “Baby Shark”, il nuovo singolo di Clairemargot, alter ego solista di Clara Margherita Cabassi. Milanese ma romana d’adozione, tra le sue influenze innegabili anche Avril Lavigne e Billie Eilish. “Baby Shark”, per la produzione di Aerem, mix e master Vailekk, è il secondo singolo in attesa di un EP di debutto, un nuovo capitolo autobiografico che parla dell’autrice ma anche di ogni ragazza della sua età, di quanto è difficile crescere, della forza di rialzarsi sempre nonostante le difficoltà ti buttino giù.

“ se vado all’inferno, senza te non posso.”

Con questa frase presa dal testo della canzone Clairemargot esordisce nell’ultimo post su Instagram, il social più utilizzato dall’artista, rilascia un’anteprima del tema ed esprime al meglio ciò che ha significato per lei scrivere il testo della traccia con queste parole:

“Questa traccia per me rappresenta un viaggio. Interiore, perché parla di me, forse in maniera ancora più sincera di “Lilly”. Un viaggio che rappresenta la mia vita, le mie esperienze, ma soprattutto le persone che ho incontrato durante il mio percorso. Vi do due consigli (so dare ottimi consigli, chi mi conosce lo sa, ma non sempre il buon esempio): 1 – pensate almeno a sette cose folli quando vi svegliate la mattina, e provate a realizzarle, ci potrebbe volere anche tutta la vita ma più un mio sogno è grande, più sono determinata a raggiungerlo. 2 – Ad ogni persona che amate ditegli ti amo almeno una volta al giorno, io lo faccio sempre. L’Amore da un senso ad ogni cosa, e le parole hanno molto più peso di quanto crediamo. Detto ciò, vi auguro un San Valentino pieno di amore in ogni tipo di rapporto”

Annuncerà su questo canale social la data di uscita del video musicale autoprodotto.

Scorpi il brano su Spotify: https://spoti.fi/3lzXqUJ

BIO:

Clairemargot è il progetto musicale da solista di Clara Margherita Cabassi, cantante e cantautrice di origini milanesi ora residente a Roma. Dopo aver rilasciato tre singoli su Spotify (“Givenchy”, “Uroboro” e “Angeli Neri”. feat. Tetratralespine ) e due video diretti ed autoprodotti su Youtube (“Monster” ed “Eroine”), sta ora per portare a termine il suo primo EP che verrà anticipato da 4 singoli. Il primo singolo uscito su Spotify ad Ottobre si chiama “Lilly”.

Il secondo in uscita il 14 Febbraio è “Baby Shark”, la sorpresa sarà il ritorno di Clara Margherita da regista con l’uscita del video autoprodotto della traccia “Baby Shark” su YouTube, girato e montato dal videomaker Stefan Petrache, art director Mariella Gianna, aiuto regia Sofia Di Russo, make-up artist Giorgia Manini, stylist Maria Luisa Preoteasa, assistente stylist Irene Binarelli, social media manager dell’artista Serena Di Biase.

Clairemargot sta sperimentando tra i nuovi generi musicali del momento. Si autoindentifica cybersad, perché la sua ricerca è tra suoni elettronici futuristici, mantenendo comunque i classici strumenti del rock, con una freschezza e autotune che ricordano la trap. Nostante i testi trattino argomenti forti e situazioni prevalentemente tristi, la musica allegra da un contrasto che esterna la sua energia e la sua voglia di rivalsa.

For Fans Of: Avril Lavigne, Billie Eilish, Bhad Bhabie

https://www.instagram.com/claramargheritacabassi/

https://www.facebook.com/ClaraMargheritaCabassi/

TikTok: @clairemargotcabassi