“Baby it’s Christmas time”… ed è subito Natale

Il brano che sta facendo da protagonista ai preparativi natalizi e che sarà la colonna sonora per le imminenti festività è “Baby it’s Christmas time” la bellissima melodia della Little Tony Family e dei The Fuzzy Dice.

Il loro brano dal tema natalizio, oltre a voler fare gli auguri a tutti i fan, prepara la mente e il cuore ai giorni più attesi dell’anno.

Dando la priorità prima di tutto all’amore, rinnova nei cuori di chiunque l’ascolti il desiderio di fare del bene agli altri, e non solo il 25 dicembre ma in ogni momento.

Un’altro indimementicabile successo, destinato a diventare un must riconoscibile negli anni.

La Little Tony Family ed i The Fuzzy Dice sono davvero soddisfatti di aver anticipato e in qualche misura preparato al clima dolce e armonioso che tra poco regnerà nelle case di milioni di persone.

E’ innegabile: il periodo natalizio è un momento unico e di avvicinamento, di amicizia e di affetto, che non può che essere celebrato dalla musica. Luci, fiocchi di neve, slitte, famiglie che si abbracciano, questo è il sapore del Natale, questo è il tema di questo fantastico brano rock & roll.

Con la sua allegria è in grado di donare, a prescindere dall’età tutte queste emozioni: gioia, sorpresa e spensieratezza.

Il suo successo crescente è dimostrato anche dalla partecipazione delle due band al programma “Oggi è un atro giorno” condotto da Serena Bortone su RAI 1.

Questa irresistibile canzone è stata composta da Angelo Petruccetti e Matteo Fantini; è distribuita in tutto il mondo da Believe Digital S.p.A. ed è prodotta da Maurizio Palumbo & Dario Cerasi, su etichetta Starpoint Internationa s.r.l..