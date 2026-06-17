Aura fest, figlie delle stelle – dal 19 giugno al 4 ottobre a Castel S. Elmo (Napoli)

La fortezza di Castel Sant’Elmo si prepara a diventare il palcoscenico della musica contemporanea grazie a un nuovo e ambizioso progetto culturale: Aura fest, figlie delle stelle – dal 19 giugno al 4 ottobre, la rassegna estiva riunirà per la prima volta in un unico programma i tre Musei nazionali del Vomero, luoghi simbolo della collina napoletana: Castel Sant’Elmo, Certosa e Museo di San Martino e Villa Floridiana.

Promossa dal nuovo istituto autonomo, la manifestazione prende il nome dalla celebre commedia di Eduardo De Filippo e nasce con l’obiettivo di aprire sempre più i musei alla città, accogliendo nuove voci e trasformando i luoghi della cultura in spazi di creatività, partecipazione e confronto. Attraverso il dialogo tra patrimonio storico e contemporaneità, il progetto punta a costruire un’identità condivisa tra i tre siti, proponendo un calendario trasversale capace di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

In questo contesto si inserisce “Aura Fest. Figlie delle stelle”, la rassegna musicale al femminile curata da Salvatore Caruso, che animerà la suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo. Per cinque settimane, dal 19 giugno al 17 luglio, il giovedì sera al tramonto, dalle 19.30 alle 23.30, vedrà alternarsi sul palco artiste della scena nazionale insieme a talenti del territorio.

Il festival offrirà uno sguardo originale sul presente, raccontandone contraddizioni, fragilità e cambiamenti attraverso linguaggi musicali diversi, accomunati da sensibilità, ricerca ed eleganza. Il nome “Aura” richiama proprio la capacità dell’arte di lasciare una traccia emotiva profonda, generando un’atmosfera unica e irripetibile.

Programma dei concerti

19 giugno : Lil Jolie e Anna and Vulkan

: e 26 giugno : Maria Antonietta e Colombre , con Morena Chiara

: e , con Morena Chiara 3 luglio : Sissi e Antonia

: e Antonia 10 luglio : Birthh e Martina Di Nardo

: e Martina Di Nardo 17 luglio: cmqmartina e Vale LP

Il costo del biglietto è di 15 euro. I ticket possono essere acquistati online su Musei Italiani oppure presso la biglietteria di Castel Sant’Elmo, fino a esaurimento dei posti disponibili.