Aua pubblica il nuovo singolo Fortune (Video Edit)

Il nuovo singolo di Aua (Annalaura Avanzi), “Fortune (Video Edit)”, è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital store.

Il brano racconta la sospensione tra la fine di un mondo e la tenacia di chi continua a muoversi avanti, immerso in un suono liquido e soffuso in cui elettronica, pop e pianoforte convivono in un equilibrio fragile ma intenso. Con Fortune (Video Edit) Aua firma una delle sue prove più mature e cinematografiche, capace di fondere la delicatezza del pianoforte con una dimensione visiva che resta impressa come un sogno lucido.

«Fortune è il mio amuleto magico – dichiara Aua – Un modo per dimenticare il passare del tempo, per ritrovare energia quando pensi di non averne più. La coda del pianoforte, in questa versione, significa proprio questo: non finire, ma continuare a lasciarsi cadere.»

Guarda il video di “Fortune (Video Edit)”

Nel videoclip, Aua attraversa paesaggi sterminati e silenziosi come se cercasse un varco nel tempo, trasformandosi e dissolvendosi nella sabbia, nella luce e nel vento. Il deserto diventa uno specchio interiore: un luogo in cui caso e destino si confondono e ogni passo sembra condurre verso una rivelazione invisibile.

Esteticamente, Fortune dialoga con l’immaginario cinematografico americano, ma mantiene una traiettoria personale, sospesa tra pellicola e digitale, dissolvenze e metamorfosi. Ne nasce un racconto senza trama, ma dal respiro profondo, in cui ogni immagine diventa un frammento di trasformazione, un momento di grazia, un lampo di fortuna.

Biografia

Aua (Annalaura Avanzi), cantautrice gardesana, debutta a vent’anni al Festival di Sanremo 2001 con i Pincapallina, dimostrando che con un pizzico di incoscienza si può arrivare ovunque. Poco dopo partecipa a Icon, tributo a Nico ideato da Franco Zanetti, perché — se si deve rendere omaggio — meglio farlo a un’artista enigmatica e di nicchia.

Non incline ai percorsi lineari, decide di laurearsi in giurisprudenza e specializzarsi in diritto d’autore. Nel frattempo pubblica l’album Martedì, coinvolgendo artisti italiani e internazionali di grande raffinatezza, confermando la sua inclinazione per strade poco battute.

Nel 2022, incapace di smettere di scrivere e cantare, realizza l’EP Belli Come Te grazie a un crowdfunding di successo. Oggi, con l’audacia di chi non teme le superstizioni, annuncia l’uscita del suo nuovo album, Fortune, in arrivo venerdì 17 gennaio.