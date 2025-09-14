Atelier Musicale (Milano) – Jazz e classica contemporanea al via sabato 20 settembre la XXXI stagione

Il programma della XXXI edizione dell’Atelier Musicale si distingue per la consueta ricchezza e varietà progettuale. In cartellone troviamo performance che intrecciano il mondo jazzistico e quello eurocolto, come nel caso di Oscar Del Barba e Tino Tracanna.

Si inizia sabato 20 settembre con Claudio Fasoli e prosegue con le contaminazioni sonore, evidenti nelle proposte di Mauro Ottolini e Giovanni Falzone, che uniscono jazz, rap, funky e suggestioni provenienti da universi musicali lontani.

E’ prevista la serata omaggio al compianto Emilio Soana, scomparso lo scorso gennaio, che vedrà Enrico Intra circondato da musicisti che più volte hanno condiviso il palco con lui.

Inoltre ci sarà quella dedicata a Miles Davis, affidata a Marco Mariani, tra i primi a celebrare il centenario della nascita del geniale artista afroamericano.

Infine ci sarà il “trombone summit”, tributo a due giganti dello strumento, Jay Jay Johnson e l’italiano Marcello Rosa.

I musicisti internazionali

La scena internazionale è rappresentata dal singolare trio svizzero-anglo-brasiliano guidato dal batterista Florian Arbenz. La “linea verde” è incarnata dal quartetto del sassofonista Lorenzo Simoni, capace di coniugare le radici nel mondo di Ornette Coleman con le tendenze più avanzate del jazz contemporaneo.

Anche il repertorio classico trova spazio con proposte originali: il progetto “Pasolini” di Alessandro Solbiati; il recital di Simone Pedroni, nuova stella del pianoforte; e l’esplorazione del poco eseguito repertorio statunitense a cura dell’Ensemble Garbarino. A completare il quadro, i giovani talenti come la violinista Jingzhi Zhang e il Trio Bedrich, oltre al curioso incontro tra due grandi virtuosi del clarinetto, Natalia Benedetti e Guido Arbonelli.

Nel complesso, una stagione capace di mettere in dialogo pubblici diversi, accomunati dall’amore per la musica in tutte le sue forme.

ATELIER MUSICALE – XXXI stagione.

Dal 20 settembre 2025 al 7 marzo 2026

Dove: Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, 20122

Milano.

Il programma completo è disponibile sul sito www.secondomaggio.org

Inizio concerti: ore 17.30.

Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).

Abbonamento stagionale: 80 euro.

Per informazioni: 3483591215; email: secondomaggio@alice.it; eury@iol.it