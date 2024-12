Asteroide, un nuovo brano nella galassia di Andromeda

Dopo il brano di debutto “Superstiti”⚡️ IO SONO ANDROMEDA ⚡️racconta la sua galassia con il singolo e video “ASTEROIDE”

Prosegue il viaggio musicale di IO SONO ANDROMEDA, l’eclettico artista pop che continua a stupire con sonorità inedite e testi profondi. Dopo il primo singolo “Superstiti”, che vede la firma di Giulia Mutti, e ha raccolto consensi grazie alla sua autenticità e introspezione, è uscito “Asteroide”, il secondo capitolo di un progetto artistico che si spinge ai confini… della galassia.

“Asteroide” si presenta come la nuova tappa di un viaggio tra le sfumature del pop contemporaneo e i pensieri sospesi di una generazione. Le sonorità moderne s’intrecciano con l’inconfondibile impronta di IO SONO ANDROMEDA, costruendo un universo sonoro capace di rispecchiare le complessità del nostro tempo. Le canzoni indagano le delicate dinamiche dei rapporti umani e sono un inno all’autenticità e al coraggio di essere sé stessi e di fronteggiare i momenti difficili della vita senza paure e senza rimpianti.



Per i suoi fan più affezionati, è uscita anche una versione speciale, piano e voce, di “Superstiti acoustic live”, una rilettura più intima che mette in luce la forza del testo e enfatizza le sfumature emotive con arrangiamenti essenziali.

Al pianoforte Riccardo Rossini (Label Jcp Sound Factory/Ediz. Fonx Emotion-Warner Chappell Music Italy). Per accompagnare questo brano sono stati realizzati anche un videoclip, riprese di Giulia Maffeis, ed un lyric video, che permettono di immergersi ancora di più nel mondo interiore dell’artista, rendendo visibile ogni parola e significato.

Con il suo stile eclettico e la sua capacità di mescolare generi e atmosfere, IO SONO ANDROMEDA è uno dei nomi emergenti della scena pop italiana da tenere d’occhio. “Asteroide” e “Superstiti” rappresentano due capitoli di un percorso musicale autentico e in costante evoluzione, dove ogni brano racconta una storia a sé e invita l’ascoltatore a perdersi in un universo fatto di note e parole.

Chi è – IO SONO ANDROMEDA

Francesco Plebani, in arte Io sono Andromeda, ha 29 anni e vive in una cittadina in provincia di Bergamo. Da sempre affascinato dall’arte e dalla sua sperimentazione in diverse forme, si dedica al canto, al doppiaggio e alla recitazione. Nel frattempo, si laurea in grafica pubblicitaria, inizia a lavorare come make-up artist e come content creator sui social media.

Come cantante ha iniziato nell’ambito del musical e teatro, da sempre sue forti passioni, per arrivare più di recente ad intraprendere un progetto artistico personale. La necessità di dare spazio alle sue emozioni ha dato vita al suo alter ego Io sono Andromeda, ispirandosi al personaggio della mitologia greca.

Quello intrapreso con il singolo di debutto “Superstiti” (uscito anche in versione acustica) e il recente “Asteroide”, è l’inizio di un percorso musicale, ma soprattutto personale: di rinascita, riscoperta e accettazione di sé.

L’ecletticità si unisce alla creatività, e la musica diventa la forza che trasforma ogni cosa

