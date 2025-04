“Aspettando la notte” è il nuovo album di Andrea Karter Biolcati

Disponibile da lunedì 14 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali (per Gelo Dischi, e in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo album di Karter, nome d’arte del cantautore polistrumentista Andrea Biolcati Rinaldi che, dopo un lungo periodo di assenza (l’ultima sua pubblicazione: l’oscuro album “L’uomo vola la sua ombra a terra” del 2019), torna finalmente con un nuovo disco dal titolo “Aspettando la notte“, già anticipato dal singolo “Odio l’estate“, realizzato in collaborazione con Luca Urbani, amico e nome fondante dell’underground musicale.

“Aspettando la notte” è un viaggio nell’attesa, il momento sospeso tra la frenesia del giorno e la quiete del crepuscolo che si apre alla riflessione. La notte diventa rifugio, la realtà si dissolve lasciando spazio alle emozioni che trovano spazi per emergere e trasformarsi in musica e parole.

SCOPRI IL DISCO: https://bfan.link/aspettando-la-notte

Karter – voce, chitarra, basso e batteria

Luca Urbani – tastiere e voce

Gianluca Moretti – chitarre

Arrangiamenti – Karter, Urbani e Moretti Prodotto da Luca Urbani

Art work – Karter e Roberto Morellini

Foto e video – Roberto Morellini

Testi di “Sinestesie“, “Vorrei che nevicasse“, “Sei Settembre“, “Come la pioggia” di Paola Casartelli

Ringraziamenti – Luca Urbani, Gelo Dischi, Stefano Castelli, Andy Bluvertigo

DEDICATO A ROGER MANTOVANI

BIO:

Andrea Biolcati Rinaldi, in arte Karter, è un cantautore polistrumentista, classe ‘68, milanese di nascita e ferrarese di adozione. Fin da giovanissimo si appassiona alla musica intraprendendo a soli 13 anni il suo percorso e diventando poi parte di diverse band della scena locale, quali “Radioluna”,“Lo stato delle cose”, “Olsen” e “Paradox”.

Il suo stile spazia dal post-punk, new wave, shoegaze fino ad arrivare al pop rock. Tra il 1997 e il 2000 lavora come backliner nel tour “Metallo non metallo” dei Bluvertigo, vivendo da vicino l’esperienza dei grandi palchi e continuando a coltivare, in parallelo, la sua carriera artistica, pubblica ben tre album – “Fiori elettrici“, “Vivendo di gioia riflessa” e “L’uomo vola la sua ombra a terra” – che testimoniano la sua crescita e ricerca musicale.

Karter non è solo un nome d’arte, è una nuova sfida e una continua ricerca di sonorità e dimensioni da esplorare, è il primo progetto solista prodotto da Luca Urbani e pubblicato con Gelo Dischi.