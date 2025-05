“ASMR” è il nuovo singolo di Nosylla

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 maggio 2025 il nuovo singolo di Nosylla, alter-ego artistico della cantautrice Adriana Lariccia. “ASMR” è un viaggio sospeso tra sogno e realtà, dove la dolcezza sensoriale si trasforma in tensione. La voce narrante, un angelo caduto, racconta un amore intenso e tossico, fatto di desiderio e paura. Le immagini sono poetiche e viscerali: onde, tarocchi, cicatrici. Un legame che consola e ferisce, come una carezza prima del vuoto.

Scopri il brano: https://orcd.co/_asmr

Prodotto da Enrico Caruso (@enricocaruso_beato)

Art Direction: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Artwork: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Foto: Lucrezia Cantelmo (@lucreziacantelmo) x @studiocemento

Styling: Laura Maria Tonelli (@artificialmaria) x @studiocemento

Visuals: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Grazie a Cinema Rondinella @cinemarondinella

Press @conzapress

Distribution @stage.one.music

BIO:

Nosylla, nome d’arte di Adriana Lariccia, classe 1998. Metà salentina e metà albanese, assorbe profondamente le influenze musicali e folkloristiche di entrambe le culture. Fin da piccola, la musica è la sua essenza: studia chitarra classica alla scuola “Vallotti” di Vercelli, vincendo a 8 anni il primo premio come solista. Scrive testi in italiano e inglese e pubblica due raccolte di poesie. Appassionata di cinema, teatro e musical, studia recitazione e approfondisce la psicologia come secondo percorso universitario. Per lei, la scrittura è catarsi, un mezzo per affrontare l’ansia sociale e dare voce a chi si sente solo. Il suo stile musicale fonde pop, indie e pop-punk, con influenze anni ’80. Da sette anni è frontwoman della band pop-punk Eclipsis, affinando la presenza scenica con numerosi live. Nel 2020 raggiunge le semifinali di SanremoNewTalent. Il suo primo singolo, “Una stella” (2015), è prodotto da Riccardo Eterno. Nel 2019 pubblica “Ad occhi chiusi”, “Stanza Vuota” e “May we meet again” con Cristian Piccinelli (Multiforce Publishing). Attualmente lavora con il produttore Enrico Caruso a nuovi progetti, tra cui i brani “ASMR”, “Blue Lagoon” e “Antartide”.

https://www.instagram.com/nosyllaa/