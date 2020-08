Ascolta “Stellarium”, il nuovo brano piano e voce del giovane Pianista-Cantautore Partenopeo Maurizio Epoca

Maurizio Epoca è un giovane Pianista-Cantautore partenopeo classe ’96. Artisticamente nasce come pianista iniziando lo studio della musica classica all’età di 9 anni. Durante il suo percorso formativo sente l’esigenza di provare ad essere un artista completo e quindi inizia a studiare canto e comincia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2018 riesce a centrare le finali nazionali del premio “Mia Martini” e “Il cantagiro”. A Settembre 2019 ha la grande possibilità di esibirsi nella città di Sanremo calcando il palco dello storico e prestigioso “Teatro Casinò di San Remo” in occasione della finale del concorso “Sanremo Canta Napoli”. Dopo due anni dal suo ultimo singolo ritorna in scena con “Stellarium” brano autoprodotto di cui è autore di testo e musica, in unplugged solo piano e voce con l’obbiettivo di emergere per quello che è realmente artisticamente.

