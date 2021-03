Ascolta “Mare Aperto”, il Singolo d’esordio di Luca Kabir

Il 12 Marzo 2021 è la data di debutto del Cantautore Luka Kabir che pubblica negli store digitali il suo primo singolo ufficiale dal titolo “Mare Aperto”. Ecco come descrive il brano l’artista stesso:

“Una canzone che si perde in mare, come a volte ci perdiamo nella vita. Il delirio nell’impotenza, la confusione nel riordinare, il desiderio di ritrovarsi: disarmati, disorientati, persi. Nasce il lasciarsi cullare dal naufragio. Nasce “Mare Aperto”.

ASCOLTA MARE APERTO

https://song.link/s/1s9sRt1Xg01BgUPSZqMCQm

GUARDA IL VIDEOCLIP

https://youtu.be/8LF3Y-vCogA

BIO: Classe 1982. All’età di 17 anni ha iniziato a strimpellare la chitarra e a scrivere la sua prima canzone. Ha suonato in varie band con brani inediti per parecchi anni. Poi arriva la voglia di cantare e nasce il progetto “Luca Kabir”, per l’urgenza di dar voce alle parole non dette, pensieri intrappolati, oppure semplicemente urlare le consapevolezze e gli stati d’animo che a volte facciamo fatica a far vedere. Una voce quieta, melodie orecchiabili, oniriche, a tratti malinconiche, ed una chitarra acustica. Scrive con le immagini.