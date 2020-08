Ascolta Aquì, il nuovo singolo di Sara Trade’

Lo scorso 15 agosto 2020 è uscito “Aquì” in cui Sara Trade’, una giovane ragazza italiana del veronese amante del Pop-Reggaeton, vuole regalare emozioni ricche di contaminazioni provenienti dall’exotico continente latinoamericano, dando comunque spazio a momenti più urbani di puro riferimento al rap americano. L’idea del produttore chileno Marcelo Araya nasce sopratutto per dare voce ai talenti emergenti Italiani all’interno di un genere che negli ultimi anni sta spopolando in tutto il pianeta. Ciò che ha colpito l’intero team, nonostante la giovane età dell’artista (solo 18 anni), sono state le grandi capacità tecniche e interpretative, il forte carisma e la presente voglia di mettersi in gioco per inseguire il suo sogno, cioè “fare musica”. Il progetto è stato pubblicato da “Hola Lola Production” e realizzato interamente nella città scaligera di Verona. “Aquí” è già disponibile sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming.

