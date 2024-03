“Artico” è il nuovo singolo di Kimera

Esce mercoledì 13 marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del progetto Kimera, un nuovo brano dal titolo “Artico” che, dopo la pubblicazione di “Saturno“, vuole raccontare ed esplorare il luogo dove abitano emozioni e sentimenti che si sono congelati perché non possono essere rivelati ad un’altra persona . Un po’ come una condanna l’artico traccia una linea dritta, un muro che divide due vite che non potranno mai esistere “insieme”.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1Zo2xp2lbQPln9GnUcv6S9?si=SpzLYxU7REORouYmFmRxlQ

Produzione e Mix: Marco Carnesecchi

Master: Oscar Catani di DDR Studio

Artwork di Chiaranoir

BIO:

Inseguire una chimera significa perseguire sogni irrealizzabili, ma per Kimera è una spinta che guida la sua musica. Una musica creata per rompere l’illusione del sogno, per poter abbracciare la paura e la bellezza che si può trovare solo nei luoghi inaspettati della mente.

Le sue sonorità eteree conducono oltre i confini di ciò che è reale e concreto, trasportando chi ascolta in una dimensione personale e interiore raggiunta solo grazie al richiamo delle chimere.

https://www.instagram.com/kimera_sound/

https://linktr.ee/kimera_sound