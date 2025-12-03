Argo dog Sound, nasce una nuova etichetta discografica e studio di Produzione

Presentazione Ufficiale: Argo dog Sound

Argo dog Sound è la nuova etichetta indipendente e studio di produzione fondata da Daniele Martore con l’obiettivo di diventare un solido punto di riferimento per le scene Post-Punk, Noise, Elettronica Sperimentale e Industrial italiane.

Non solo Label, ma Partner di Produzione.

La fondazione di Argo dog Sound si basa su trent’anni di esperienza diretta nel settore underground. L’etichetta si specializza nel settore grazie all’esperienza come musicista e nel perfezionamento di Mixaggio e Mastering, elementi centrali nell’identità di Argo dog Sound.

L’esperienza del fondatore è maturata attraverso una partecipazione attiva in progetti chiave della scena italiana, tra cui:

Atom Pig Neon (chitarra): Vincitori di Arezzo Wave Lazio nel 1999. Con Atom Pig Neon, nel 1999 è stata realizzata la produzione ‘Tracce’ insieme a Mirko Spino di Wallace Records, al fianco di band di grande spessore artistico come One Dimensional Man, Six Minute War Madness, Starfuckers e A Short Apnea.

Moviola (chitarra): Vincitori di Arezzo Wave Lazio nel 2000.

Norma (chitarra e voce), Crura (voce), Turing (chitarra).

Magaze (chitarra e cori): Registrazione, mix e mastering curati da Giulio Ragno Favero (Teatro degli Orrori).

La ricerca di Argo dog Sound è focalizzata su artisti che condividono un’identità sonora forte e senza compromessi, con riferimenti che includono:

Industrial Rock: Nine Inch Nails, Shellac, Puscifer.

Post-Punk Oscuro: Fontaines D.C.

Sperimentazione Italiana: Daniela Pes.

Prossima Uscita e Call for Artists

Annunciamo che è previsto un progetto in uscita nel mese di marzo 2026.

Contestualmente, Argo dog Sound sta attivamente costruendo il suo roster iniziale, proponendo un modello di partnership basato sull’impegno reciproco:

Supporto Economico: L’etichetta contribuisce con il 20% dei costi di produzione iniziali del progetto.

Supporto Tecnico: Viene garantito il nostro servizio di Mixaggio e Mastering, con modalità da concordare in fase di produzione.

Link:

Bandcamp: https://argodogsound.bandcamp.com/music

IG: https://www.instagram.com/argo_dog_sound/

YT: https://www.youtube.com/channel/UC6zDi5B-vlCQYX3ANfH2_Ow