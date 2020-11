“ARCOBALENO NERO” – Gli ALAN SPICY tornano con un singolo e un videoclip

Gli Alan Spicy stanno per tornare con un nuovo singolo e un nuovo videoclip in uscita per Beng! Dischi Srls.



ARCOBALENO NERO

Singolo in tutti gli store digitali e

Videoclip uscito in anteprima esclusiva su Allmusicitalia.it

_________________________________________________________



Con ARCOBALENO NERO, la band di Poggio Bustone (RI) riparte con una nuova veste e una nuova pelle grazie anche ai consigli di un amico: Marco Rissa (chitarrista dei Thegiornalisti) la cui esperienza ha contribuito a dare forma al singolo affidato alla produzione di Nicola d’Amati (Joe Victor, Scarda).

Si rafforza anche il rapporto con l’etichetta Beng! Dischi Srls.

Iniziano insieme un nuovo percorso con la realizzazione del videoclip prodotto in collaborazione con Cineseries Srl (FI) e la promozione del singolo.

_________________________________________________________



— GUARDA IL VIDEOCLIP “ARCOBALENO NERO” —

https://youtu.be/DCwbpwjw2wE

Il singolo, registrato prima del lockdown, racconta una storia d’amore lasciata andare, un amore trascurato, ormai alla fine.

Il videoclip racconta la storia controversa di due ragazze, Marta e Alice.

Una storia dal sapore dolce e amaro vissuta attraverso lo sguardo inconsapevole del loro cane, Axel.

_________________________________________________________



Gli Alan Spicy sono:

Rocco Moscatiello – Voce e Batteria

Michele Santori – Chitarra e Cori

Daniele Stazi – Basso

Nel brano suonano anche:

Marco Rissa – Chitarra e Basso

Nicola D’Amati – Tastiera

Registrato, prodotto e mixato da Nicola d’Amati presso

Il Merlo Studio (Roma).

Master a cura di Eugenio Vatta.

_________________________________________________________



ASCOLTA IL SINGOLO NEGLI STORE DIGITALI

Spotify: https://spoti.fi/3eqb1Xm

ITunes: https://apple.co/34P5tCz

Deezer: https://bit.ly/3emCn0j

Amazon: https://amzn.to/2JN1oGL

_________________________________________________________



LINK ALAN SPICY

Facebook – https://bit.ly/3na43bS

Instagram – https://bit.ly/36xokSm

Twitter – https://bit.ly/32y5hG6

TikTok – https://bit.ly/2UlJooQ

BENG! DISCHI

Website – www.bengdischi.it

Email – news@bengdischi.it

Facebook – http://bit.ly/2x6VQOp

Instagram – https://bit.ly/2UfEj1l

TikTok – https://bit.ly/3nd5kz4

Youtube – https://bit.ly/3eNdjQx

Canale Telegram – https://t.me/bengdischi