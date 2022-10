Apre Creative Hub Bologna: l’8 ottobre nasce un cuore per la cultura in Emilia Romagna

Sabato 8 ottobre 2022, in via del Tappezziere 4 a Bologna, si svolgerà l’inaugurazione ufficiale di “Creative Hub Bologna – Centro Polifunzionale della Filiera Musica, Cultura e Creatività in Emilia Romagna.

Nasce un nuovo centro pulsante per la creatività e per tutta la filiera della Musica e della Cultura in Emilia Romagna. Appuntamento per il prossimo 8 Ottobre per l’inaugurazione ufficiale del Creative Hub Bologna, uno spazio innovativo di oltre 2000 mq a basso impatto ambientale, all’avanguardia tecnologica e con lo sguardo rivolto verso l’Europa. Dentro il CHB troveremo studi di registrazione e mastering, aula magna per eventi live ed in streaming, sale prova, production boxes, sala per la creazione e fruizione di contenuti in realtà virtuale, sala di posa foto/video, regia radiofonica, aule didattiche, lavagne LIM e strumentazione di ultima generazione, allestite in partnership con aziende leader del mercato, sale riunioni, co-playing, ala co-working con uffici per startup ed enti, aree co-working quick desk, bookshop, caffetteria ed aree comuni interne ed esterne. Connessioni WiFi e di rete ultra veloci anche in upload.



Dopo l’inaugurazione istituzionale della mattina, alla presenza del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, durante la giornata a partire dalle ore 13:30 verranno organizzati talk, performance live, dj-set e workshop con importanti esponenti dell’industria musicale e della creatività

In particolare si segnalano:

– la presentazione di “Battiti Creativi 2023” opportunità per creativi e startup in collaborazione con Emil Banca e Kilowatt.

– Il talk sulla Produzione Audio nella Musica, nel Cinema e nel Gaming condotto dalla giornalista Laura Gramuglia e con ospiti i musicisti e produttori Beatrice Antolini e Marco Paganelli e il compositore Marco Biscarini.

– Il workshop internazionale per imprenditori creativi “If you can dream it you can do it”.

– La presentazione del nuovo lavoro discografico di Celso Valli con la conduzione di Lucio Mazzi.

– Il concerto di chiusura del giovane bolognese Delga, vincitore di Trasporti Eccezionali 2021.

– Sarà inoltre possibile assistere alla mostra curata dal fotografo Luigi Rizzo che rimarrà in esposizione temporanea per quattro settimane.

“La filosofia che ha ispirato la nascita di Creative Hub è quella di istituire un polo finalizzato all’offerta di nuove risorse in favore della ricerca e della innovazione del settore; favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e la loro internazionalizzazione; formare competenze altamente qualificate e generare opportunità professionali per start-up e creativi. Il Creative Hub è anche un network fisico di co-working e co-playing, ed infrastruttura territoriale legata ad un network internazionale diffuso. Crediamo che questa evoluzione sia in linea con il prossimo sviluppo del social networking, indirizzato alla creazione di community più ristrette, specialistiche e fortemente connesse al proprio territorio” (Max Magagni – CHB Founder).

Ecco il PROGRAMMA:

10.30 – 13.30 (Solo su invito)

10:30: Cerimonia di benvenuto con taglio del nastro in presenza del Sindaco Matteo Lepore e di Vincenzo Colla (Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione)

11.00: Dj set con Dj Farrapo

11.00 – 13.00: Visita guidata al CHB – Virtual and 3D Experience: presentano il progetto Leonardo Miti e Matteo Bevilacqua

12.00 – 13.30: Brunch Aperitivo

A partire dalle 13:30 (Eventi aperti al pubblico su prenotazione mediante apposito form https://bologna-creativehub.it/evento-inaugurazione-creative-hub/ )

13:30 – 14:00: If you can dream it you can do it: Workshop per imprenditori creativi a cura di Francis Seriau

14:00 – 15:00: Presentazione Battiti Creativi 2023: opportunità per creativi e startup in collaborazione con Emil Banca e Kilowatt

15:00 – 16:30: Talk: Produzione Audio nella Musica, nel Cinema e nel Gaming con Beatrice Antolini (Musicista e Produttrice), Marco Biscarini (Compositore), Marco Paganelli (Musicista e Produttore). Moderatrice Laura Gramuglia (Autrice e Scrittrice)

16:30 – 18:00: Storytelling Crossroads a cura di Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi (Virgin Radio)

18:00 – 19:30: Storytelling Celso Valli, moderatore Lucio Mazzi

19:30: Aperitivo e brindisi

20:00: Live con Delga (Vincitore di Trasporti Eccezionali 2021)

21:00: DJ set con Dj Farrapo

Nel cuore di Bologna, Città della Musica Unesco ed importante polo culturale ed economico, a meno di 15 minuti dalla Stazione ferroviaria Bologna Centrale, prende vita il Creative Hub, nuovo polo di oltre 2000 mq inclusivo, accogliente, a basso impatto ambientale e all’avanguardia tecnologica.

