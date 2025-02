Aperta al pubblico a Bologna una collezione con 24.000 vinili

Presso la Biblioteca di Bologna è possibile richiedere l’ascolto gratuito scegliendo tra oltre 24000 vinili donati dalla famiglia Santonastaso.

Chi non ricorda l’esilarante duo comico napoletano formato dai fratelli Mario e Pippo Santonastaso?

Pochi però sanno che l’intera famiglia dei due attori, compreso il fratello minore Carlo, era da moltissimi anni trasferita a Bologna.

Tutti appassionati di musica, era stato proprio Carlo ad iniziare una raccolta di vinili diventata, via via nel tempo, sterminata, fino a raggiungere oltre 24.000 dischi a 33, 45 e 78 giri e CD che, dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2021, sono stati conservati dal fratello Mario.

Nel 2022 la famiglia, per adempiere al desiderio espresso da Carlo Santonastaso prima della sua scomparsa, ha deciso di donare l’intera collezione alla Biblioteca della città di Bologna, insignita nel 2006 dall’UNESCO del prestigioso riconoscimento di “Città Creativa della Musica”.

La Biblioteca di Bologna ha quindi provveduto ad allestire nella Sala Borsa, nei pressi della fontana del Nettuno, un apposito ambiente dotato di impianto professionale ad altissima fedeltà per l’ascolto dei vinili dove il pubblico, previa prenotazione, assistito da un tecnico addetto, potrà richiedere l’ascolto di qualche titolo in modalità rigorosamente “ambientale”, vale a dire senza cuffie ma solo attraverso le casse acustiche appositamente predisposte, come amava fare il compianto Carlo.

Per info