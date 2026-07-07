Antonio DiMartino pubblica New Millenium, il singolo che rilegge un classico dance del 1999

Uno dei grandi classici della dance di fine millennio torna oggi sotto una luce completamente nuova.

Con New Millenium, Antonio DiMartino riporta al centro della scena uno dei temi più iconici che nel 1999 consacrarono Topazz come riferimento internazionale, diventando una colonna sonora indelebile per un’intera generazione di clubber e DJ.

Lontano dall’essere una semplice rilettura o una nostalgia da revival, New Millenium è un brano completamente inedito: il celebre sample originale diventa il punto di partenza per una nuova produzione, una struttura rinnovata e un’identità artistica pensata per il presente.

Il risultato è una traccia che riesce a fondere il fascino immediatamente riconoscibile della grande dance europea con l’energia, la potenza e il linguaggio sonoro dei club contemporanei.

La partecipazione di Topazz come featuring originale del progetto rafforza il dialogo tra passato e presente, trasformando New Millenium in un vero ponte generazionale.

Il singolo è stato pubblicato da Time Records venerdì 26 giugno 2026 su tutte le principali piattaforme digitali.