Antonio Di Lorenzo presenta The Sweet Survivor il 30 dicembre al Teatro Kennedy – Fasano (BR)

La 42ª stagione concertistica di Fasano Musica attende Antonio Di Lorenzo per un appuntamento indimenticabile. Lunedì 30 dicembre, alla vigilia di San Silvestro, dalle ore 20:30, in un imperdibile concerto live, il noto batterista, percussionista e compositore presenterà il suo ultimo concept album “The Sweet Survivor”, pubblicato per la Bumps Records su tutte le piattaforme, e anche su CD, vinile e cassetta. Per l’occasione, con Antonio Di Lorenzo sul palco del teatro Kennedy di Fasano, una line up d’eccezione: Dado Penta al basso, Vito Topputo alla chitarra, Davide Saccomanno al piano e voce e una sessione fiati di straordinario valore con Sabino Fino al sax tenore, Claudio Chiarelli al sax contralto, Gabriele Mastropasqua al sax baritono, Mino Lacirignola alla tromba e come special guest l’argentino Javier Girotto al sax soprano.

Per Di Lorenzo, che l’Enciclopedia del Jazz ha definito come ‘uno dei massimi specialisti del suo strumento’, The Sweet Survivor” è sicuramente l’opera più matura. Nel disco compaiono nomi importanti del panorama mondiale come il chitarrista Marc Ribot e il pianista John Medeski, dal vivo una line-up assolutamente inedita con un uso incredibile di strumenti vintage tanto cari a Di Lorenzo come l’organo Hammond e addirittura il Fender Piano bass appartenuto ai Doors. E poi batterie, chitarre, fiati d’annata ma anche elettronica e sample. Tra i sample, voci di grandi come il sassofonista Massimo Urbani, Martin Luther King e la guida spirituale di Antonio Di Lorenzo: il mai dimenticato don Tonino Bello.

Con una storia tra le più suggestive tra gli artisti pugliesi in attività e una carriera prestigiosa e più che trentennale in studio di registrazione e ‘on stage’ sui palchi di tutto il mondo con chi rappresenta la “Storia del Jazz”, Di Lorenzo ha collaborato e suonato con Steve Lacy, Lee Konitz, Dave Liebman, Marc Ribot, Bob Mintzer, John Medeski, Benny Golson, Enrico Rava, Massimo Urbani, Gianluigi Trovesi, Bruno Tommaso, Franco D’Andrea, solo per citarne alcuni. È vincitore nel 2020 dell’“Universal Audio Award” e per due anni consecutivi Leone D’Argento alla Biennale di Venezia, molto apprezzato anche nel circuito pop. Collabora con Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Paolo Conte, ha all’attivo più di 100 dischi, molti come leader, compone musiche per documentari e vince numerosi premi, confermando l’elezione nel 1998, nell’annuale referendum “Top jazz” della rivista Musica Jazz, a uno dei nuovi talenti del jazz italiano.

Vincitore del bando Puglia Sounds Record 2023, il suo ultimo lavoro da solista “The Sweet Survivor” è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, iTunes, Youtube, ecc…). A luglio è stato pubblicato un single edit video della title track.

«Un disco – dichiara Antonio Di Lorenzo – che dedico a mia madre e a tutti i miei amici musicisti, come Gianni Lenoci, scomparsi nell’ultimo periodo, anche a causa del Covid, per questo mi sento un sopravvissuto (survivor ndr), ma un sopravvissuto felice, perché in fondo, io, “nipote d’arte”, i miei zii materni erano batteristi, ho fatto il lavoro che mi appassionava di più e per il quale ho studiato, ho fatto ciò che volevo nella vita: il batterista».

Per il concerto del 30 dicembre a Fasano, un altro grande musicista contribuirà a rendere memorabile la serata: Javier Girotto, tra gli artisti jazz più versatili al mondo.

L’originalità e le peculiarità dell’approccio strumentale di Girotto (sax soprano, baritono e flauti), portavoce autentico di un’idea del jazz senza frontiere, inteso come musica di contaminazioni, sperimentazione ed incontro, ben armonizzano con il mood di Antonio Di Lorenzo.

Grande protagonista del jazz contemporaneo italiano e internazionale, Javier Girotto, argentino di Cordoba, dove è nato nel 1965, è anche un assiduo frequentatore della musica argentina, del tango in particolare, di cui è uno dei principali esponenti in Europa. Ma Girotto è un musicista che passa con estrema disinvoltura al jazz classico, alle formazioni in solo, duo, trio, con grandi orchestre o sestetti di soli fiati. Al suo attivo ha numerosi dischi e vanta importanti collaborazioni con musicisti di tutto il mondo, con una media di 180 concerti all’anno in tutta Europa e nel mondo.

Ingresso ore 20.00 | inizio ore 20.30. Info e Prevendita: 379 1131848 fasanomusica@libero.it, www.fasanomusica.it, www.vivaticket.it