Antonio D’Agata Trio: “The Girl Next Door” è il nuovo album

Da venerdì 2 maggio 2025, disponibile il nuovo album The Girl Next Door sulle piattaforme digitali e in copia fisica

Consegnato alle stampe dall’etichetta Wow Records, The Girl Next Door è il nuovo disco del cantante e chitarrista jazz Antonio D’Agata, presente sulle piattaforme digitali e acquistabile anche in formato fisico da venerdì 2 maggio. D’Agata, affiancato in questo disco da Andrea Candela al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e dall’ospite Alberto Di Leone alla tromba e al flicorno, è un musicista raffinato, profondamente legato al linguaggio appartenente alla tradizione jazzistica. Questo suo nuovo lavoro discografico è incentrato sugli standard, ma la sua peculiarità più interessante è l’assenza della batteria; dunque un trio drumless. Cool jazz e hard-bop sono i due stili predominanti dell’album, ma l’intenzione di D’Agata è quella di ispirarsi ai crooner del passato. In The Girl Next Door la complessità armonica è volutamente assente. Al contrario, è tutto orientato verso una spiccata cantabilità, verso un elegante senso melodico; ovviamente nel segno di quel tanto caro swing che rappresenta il «carburante ritmico» di questo CD. Inoltre, nell’idea di Antonio D’Agata, la scelta del trio drumless è volta a enfatizzare l’interplay e il feeling con Andrea Candela e Giulio Scianatico.

L’autore di The Girl Next Door spiega la gestazione e descrive il mood del suo progetto discografico: «La scelta di registrare un disco senza batteria è maturata dopo anni di serate in duo con tanti contrabbassisti della scena romana, in particolare con Giulio Scianatico, con il quale abbiamo sviluppato un profondo senso di connessione e di timing; indipendentemente dalla presenza della batteria nel gruppo. Andrea Candela, invece, col suo fraseggio elegante e carico di swing, mai invasivo ma sempre incisivo, mi è sembrato da subito il musicista perfetto per completare il quadro secondo la mia visione di trio drumless. Ho deciso di coinvolgere in alcuni brani dell’album un musicista incredibile, ovvero Alberto Di Leone che, oltre ad essere un trombettista eccellente e dal gusto sopraffino, è anche uno dei miei più cari amici».

Biografia Antonio D’Agata

Cantante e chitarrista dalla notevole sensibilità melodica e comunicativa, Antonio D’Agata è un giovane jazzista in rampa di lancio. Grazie al suo talento condivide la scena con numerosi musicisti di rango nazionale e internazionale come Itai Kriss, Marc Ribot, Matheus Nicolaiewsky, Gegè Munari, Giorgio Rosciglione, Francesco Lento, Arnau Garrofè, Sander Smeets, Vincenzo Florio, Andrea Rea, Adam Pache, Daniele Sorrentino, Andrea Pozza, Paolo Recchia, Massimo Manzi, Francesco Puglisi, Carlo Atti, solo per citarne alcuni. Oltre a essere molto attivo da concertista, è impegnato nel ruolo di docente di chitarra presso diverse scuole.