ANTONELLA VITALE

Segni Invisibili

Filibusta Records

2020



Un mood placido, rassicurante, estrinsecato attraverso un’apprezzabile finezza comunicativa, che infonde un senso di quiete e ottimismo, ma anche di tenera malinconia.è il nuovo capitolo discografico partorito dalla brillante cantante e compositrice, coadiuvata da quattro partner dall’indiscutibile valore come(flauto, sax soprano e sax alto),(pianoforte e tastiere),(contrabbasso) e(batteria e percussioni). Otto i brani nel CD: Eschilo (Antonella Vitale-Gianluca Massetti-), In Superficie (Antonella Vitale-Gianluca Massetti), Amara (Antonella Vitale), Incoerenza (Antonella Vitale), Tra le nuvole (Antonella Vitale-Gianluca Massetti) e Segni Invisibili (Antonella Vitale) sono le composizioni originali, mentre Tu non mi basti mai () e Per me è importante () le cover (re)interpretate dal quintetto. Il climax di In Superficie è ammaliante, particolarmente suggestivo. Il canto di Antonella Vitale è evocativo, intriso di levità espressiva, supportato dal vellutato manto armonico, talvolta onirico e cosmico, architettato da Massetti. L’eponimo Segni Invisibili è un brano rarefatto, che emana calore. La cantante snocciola uno scat icastico, sobrio, interpretativamente fascinoso. Qui, all’alto, Danielle Di Majo dà vita a un eloquio pregno di una musicalità ammantante, sincera. “Segni Invisibili” è un album che fotografa stati d’animo, sensazioni, una sorta di megafono per dar voce ai propri pensieri. Un diario interiore, intimistico, narrato e descritto con gusto, garbo e nobiltà d’animo.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Antonella Vitale, voice

Danielle Di Majo, flute, soprano sax and alto sax

Gianluca Massetti, piano and keyboards

Andrea Colella, double bass

Francesco De Rubeis, drums and percussions

Tracklist:

01. Eschilo

02. In Superficie

03. Tu non mi basti mai

04. Amara

05. Incoerenza

06. Tra le nuvole

07. Segni Invisibili

08. Per me è importante

Link:

Filibusta Records