“Antidoto 21”, il nuovo EP di Max Deste

L’EP Antidoto 21 del cantautore e scrittore ticinese Max Deste è uscito domenica 21 marzo 2021. Si tratta di una raccolta di 5 brani, in italiano, di cui l’inedito Antidoto 21 dà anche il titolo all’EP.

Gli altri 4 brani sono usciti come singoli a scadenze regolari a partire dall’autunno 2019. Questo Ep è stato dunque concepito in un contesto difficile come quello della pandemia. Il nome stesso “Antidoto 21”, composto da parola e numero, vuole essere una risposta a COVID-19. Questa malattia ha fatto emergere tutta una serie di problematiche, umane, sociali, economiche che avranno ripercussioni per i prossimi anni. Ma da queste difficoltà possiamo rinascere.

Antidoto 21 (dove 21 sta ovviamente per 2021, ma anche per ventunesimo secolo) è dunque una ricetta ideale per ripartire su nuovi binari.

In sintesi, i cinque ingredienti presenti nei brani sono: 1. amare la vita in tutte le sue sfumature, imparando a lasciare andare; 2. aver fiducia in se stessi e nel prossimo; 3 rallentare i ritmi e apprezzare i singoli istanti; 4. accettare la diversità e quindi avere un pensiero inclusivo; 5. riscoprire la magia della quotidianità.

Il singolo inedito “Antidoto 21” oltre a riassumere questi cinque ingredienti, mette in evidenza in particolare il primo, suggerendoci di provare a trasformare quello che ci appare come un veleno (le attuali difficoltà che ci creano sconforto), nel suo antidoto, cioè l’amore per la vita, che è un dono raro e prezioso, e che non dovremmo sprecarla inutilmente.

EP “Antidoto 21” – Trck list:

1. Antidoto 21

2. Ho fiducia in te

3. Dolce far niente

4. Chiaroscuro

5. Qualcosa di magico

Crediti:

Testi e musiche: Max Deste

Arrangiamenti: Roberto Colombo e Riccardo Di Filippo

Produzione: Heaven Recording Studio (Lugano)

Grafica: rossetti@edro21.com

Foto e video: Noemi Deste