Antgul – esce il nuovo singolo “Ghosts in my head”

Esce “Ghosts in my head” di Antgul, produttore musicale di edm originario di Pomigliano d’arco(NA) e ora residente a Los Angeles dove svolge anche attività di direttore della fotografia cinematografica e montatore video.

Presentazione del singolo:

C’è di tutto di Ghosts in my head di Antgul. La sperimentazione di questo artista è davvero senza limiti. Troviamo suoni cavernosi, “allarmi”, piani sinistri o armoniosi, vortici sonori che ti avviluppano, gorghi nei quali affondare, melma sonora che è come lava di un pianeta allo stato primordiale.

Antgul con il suo ennesimo esperimento, con la tua ennesima creazione cervellotica prende il suono e lo destruttura per poi ricomporlo e renderlo armonico…. Il drum and bass di Antgul è come un buco nero che ti attira al suo interno per risputarti in un altro universo: è impossibile mettere pausa a questo pezzo. E’ il loop della fine e del nuovo inizio, ti porta alla catarsi, alla rigenerazione….

Antgul tramite “Ghosts in my head”, i fantasmi della nostra testa o mente, sembra di trasmettere, tra l’altro, la frenesia dell’odierna società, una società al collasso dal punto di vista climatico ed economico e ora pure sanitario….Gli impulsi sono davvero tanti oggigiorno, lo stress incessante, l’alienazione, la totale afasia del pensiero di fronte ad una video-sfera che oramai ha annullato ognuno di noi con il discorso mediatico delle verità molteplici…

Antgul con la sua musica cervellotica ci spiazza, ci spiazza per svegliarci dal “sonno ovattato” nel quale siamo tutti piombati…

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/album/0kFzALSsQtUiWE0LfZMI5y

https://www.linkedin.com/in/antonio-gullo-1b3b931aa

https://www.instagram.com/antgul_tech/

https://www.facebook.com/AntGul-tech-113733263686269/