Antgul e Jehnean Washington – Ecco il loro “Come Away”

Antgul, produttore musicale di edm originario di Pomigliano d’arco(NA) e ora residente a Los Angeles dove svolge anche attività di direttore della fotografia cinematografica e montatore video.

Presentazione di “Come Away”:

“Come Away” è una nuova traccia liquid drum and bass dance che gira progressiva, sfuggente e coinvolgente. Dopo che AntGul ha scritto le basi iniziali per la canzone, Jehnean Washington ha aggiunto la melodia e il testo.

“L’effervescenza e la qualità mistica del suono mi hanno ricordato le estati spensierate, danzanti e piene di musica che ho trascorso da bambina lungo l’Oceano Pacifico“, dice Jehnean.

La liquidità, la progressione e il flusso del brano ispirano l’ascoltatore a cantare, ballare, lanciarsi in una nuova avventura e fare proprio come suggeriscono i testi: “Vieni via, andiamo via e lasciamo tutto alle spalle”.

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/album/4hA00ownVcswZucYB85yxF

web links:

https://www.linkedin.com/in/antonio-gullo-1b3b931aa

https://www.instagram.com/antgul_tech/