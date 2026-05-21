Annunciata la lineup della V ed. di Sogliano Sonica – 22 e 23 luglio a Sogliano al Rubicone (FC)

Sogliano Sonica annuncia la lineup della sua quinta edizione. Il festival di Sogliano al Rubicone (FC) organizzato dall’Associazione Culturale Retropop Live, quest’anno anticipa le sue date nel mese di luglio proponendo come di consueto una programmazione mista tra artisti nazionali e grandi ospiti internazionali. L’appuntamento è per mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, sempre nella suggestiva cornice di Piazza Matteotti, con protagonisti Skunk Anansie, faccianuvola e Fresh Mula.

Mercoledì 22 luglio si parte col ritorno in Romagna degli Skunk Anansie per l’unico concerto in Regione di una delle più amate formazioni di Rock alternativo degli Anni ’90. La band guidata dalla carismatica Skin sarà in Italia anche nell’estate 2026, cavalcando l’onda creativa del più recente disco pubblicato lo scorso maggio, e potendo contare sul calore dei tantissimi fan, anche di lunga data, nel nostro Paese. Con un sound che fonde rock alternativo, punk, funk e influenze elettroniche, il gruppo ha conquistato un pubblico globale grazie a un’energia travolgente e testi profondi, spesso incentrati su temi sociali e politici, e arrivando a vendere oltre 5 milioni di copie in tutti il mondo.

Biglietti in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Giovedì 23 luglio sul palco due rappresentanti della giovane generazione di artisti in ascesa: il cantautore e produttore classe 2002 faccianuvola e il rapper italo-senegalese Fresh Mula.

faccianuvola, nome d’arte di Alessandro Feruda, è un artista che fonde cantautorato e musica elettronica, in grado di interpretare i sentimenti e le emozioni del pubblico più giovane. Il suo ultimo album è “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” (Columbia/Sony, 2025), lavoro che lo conferma come uno dei prospetti più interessanti dell’hyperpop nostrano.

Fresh Mula è un “ponte tra mondi, lingue e culture”. Con una visione artistica che fonde hip-hop, jazz, cultura afro e un’estetica internazionale, porta sul palco un’energia inconfondibile, elegante, grintosa e profondamente radicata nell’identità. Ha collaborato con figure chiave della scena italiana tra cui Nitro, Dani Faiv, Tony Boy e 18k e ricevuto elogi da figure internazionali di riferimento come Pharrell Williams e SZA.

Biglietti in vendita su Ticketone

Info e contatti

Info line: 339/2140806

mail: retropoplive@gmail.com

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Il festival è patrocinato dal Comune di Sogliano al Rubicone.