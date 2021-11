Annalisa Panciroli si affaccia nel mondo musicale con “Eccomi”

Fuori il primo album della giovanissima cantante.



Annalisa Panciroli è una coraggiosa diciottenne che va oltre alle apparenze. Una ragazza intraprendente e profonda, pura e sincera che con le sue parole è di monito per i suoi coetanei. Dalla sua voce traspare una voglia di libertà sconfinata, una dolcezza e spensieratezza diventata rara ai nostri giorni.

È più matura della sua età: questo lo dimostra nelle sue cinterpretazioni che, invece di essere consone alle melodie moderne del ventunesimo secolo, sono tipicamente anni 90.

Il suo primo album in carriera è “Eccomi”, un’insieme di brani che affrontano diversi tematiche giovanili.

Invece di essere una ragazza scontata, vuole dimostrare la sua unicità coinvolgendo l’ascoltatore grazie alla sua semplicità.



Tra le bellissime melodie è da sottolineare “Vorrei”, la storia di una ragazza profondamente innamorata, un’amore tanto struggente quanto immaginario.

I suoi progetti musicali sono sostenuti dal contributo del cantautore e produttore Valentino Prato, un punto di riferimento per Annalisa nella sua crescita musicale ed un vero aiuto nella realizzazione dei suoi successi.

Nonostante la sua giovane età, i suoi valori sono queli di altri tempi; questo la rende ancora più apprezzabile ad un pubblico adulto che addirittura riesce a trovare in lei una giovane donna da cui prendere ispirazione.

E’ gia’ in preparazione un nuovo progetto per il 2022 ma al momento e’ tutto “top secret”.