Animal desire, il nuovo video dei Magic Jukebox

“….siamo abbastanza grandi per poter fare bene il Punk in stile 77 ,siamo cresciuti con quelle sonorità”

I Magic Jukebox sono la nuova punk rock band di Pietro M rock Zanetti, ex membro della storica punk band italiana datata 1979-1982 Alternative Religion.

Nel 2019 M rock con Steve al basso e Miss V V alla voce danno vita al progetto Magic Jukebox, un mix di esperienze e di suoni che partono da metà anni 70 fino ad arrivare ai primissimi anni 80 (The Damned , The Cramps , Siouxsie and The Banshees , The Sonic… ecc, sono le band a cui si ispirano i tre “vecchi PUNK”).

“Animal desire” è il primo singolo della punk rock band Magic Jukebox.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=fi4AJyFMjik

Credits:

Regia e montaggio di Tobia Berti: http://www.tobiaberti.com/

Prodotto d: StudioFlux: https://vimeo.com/studioflux

Line up:

M rock: chitarra

Miss V V: lead Vocalist

Steve: basso

genere:

Old Punk Rock

Contatti:

https://www.facebook.com/MagicJukebox