“Anima dentro anima fuori” è il nuovo singolo di Giulia Casieri

Fuori da martedì 23 aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Giulia Casieri dal titolo “Anima dentro anima fuori”. Un nuovo capitolo musicale tutto dedicato a chi si è perso. Il brano, infatti, racconta di chi non riesce più a vedere la vita in modo chiaro. Di chi ha buttato via tutto e non sente più niente. Per quanto possa sembrare un brano malinconico, in realtà vuole trasmettere la forza, l’energia e il coraggio di rialzarsi.

“L’anima che abita dentro di noi è così fragile, cosi profonda, così delicata e insicura, che solo un’altra anima potrà salvarci. L’anima fuori è così potente che ci aiuta a salvare il nostro mondo interiore da tutto ciò che ci fa paura. La forza di riprendere la propria vita in mano, questa è la chiave di tutto. Trovare la strada giusta per una vita esattamente all’altezza di chi siamo davvero.”

Scopri il brano: https://bfan.link/anima-dentro-anima-fuori



Autrice: Giulia Casieri

Produttore: Marco Marra

BIO:

Giulia Casieri è una cantautrice. Fin dalla giovane età si avvicina al mondo musicale, innamorandosi del canto. Dal 2010 al 2012 entra a far parte della famiglia Accademica di CPM, dove approfondisce l’aspetto tecnico ed interpretativo. Nel 2014 Giulia conosce Frequenze Studio dove entra in contatto con un gruppo musicale, chiamato Up2Funk, con il quale inizia ad esibirsi in alcuni locali tra Milano e Monza come interprete di gruppi cover funk e RnB. Nel 2018, partecipa alle selezioni delle 68 esima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Come Stai”, fino ad arrivare al palco dell’Ariston tra gli 8 finalisti.

https://www.instagram.com/giuliacasieri/