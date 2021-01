Angel’s Wings by Domenico Prezioso

L’album prodotto da Enzo Torregrossa per Geloso Records si intitola Angel’s Wings ed è un bel lavoro a quattro mani con Domenico Prezioso alla voce e ai testi. Enzo Torregrossa accompagna con le sue note la voce decisamente caratteristica di Domenico Prezioso in un album- o meglio ep.- composto da sole quattro tracce, ma ricco di sperimentazione. Il funky incontra l’R&B nel brano Back on my mind, mentre in Christmas with you si ritrova il jazz classico con uno swing accattivante e moderno ed un arrangiamento in stile big band.

Gli artisti: la voce di Domenico Prezioso è accompagnata da Ivano Borgazzi e Gherardo Catanzaro al piano e alle tastiere; Davide Angelica alla chitarra; Enzo Torregrossa basso, contrabbasso e tastiere; al sax soprano e alto Gigi Sella, al sax tenore Carlo Atti; Massimo Greco tromba e alla batteria Stefano Paolini.

Il titolo cela un messaggio profondo, un omaggio ad un grande deltaplanista, Angelo D’Arrigo noto per aver sorvolato l’Everest e morto in un tragico incidente aereo durante una lezione dimostrativa in Comiso nel 2006.



Tracklist:

1-Angel’s wings

2-Christmas with you

3-Back on my mind

4-Stay away

Domenico Prezioso si dimostra un amante della musica sin da piccolissimo. A 16 anni dà vita al primo gruppo ispirato dai Beatles e Rolling Stones. Dopo varie esperienze approda al Soul e al Rhythm & Blues, grazie alla sua voce dotata di un timbro graffiante. Si inizia ad interessare ai Brani di James Brown, Otis Redding, Wilson Picket, Etta James e alla Black Music in generale.

Nel 2019 si cimenta nell’esperienza televisiva, prendendo parte al programma All Together Now su canale 5, durante la quale ricevi numerosi consensi.

Poco prima di questa esperienza mediatica, nasce la sua collaborazione con Zone e Rix Rinaldi che si concretizza con la realizzazione di 4 singoli per la Geloso Records.