Angelo Ticli racconta fede e perseveranza nell’ultimo singolo “Solo l’Amore Vincerà”

In un panorama musicale sempre più orientato verso sonorità urban ed elettroniche, c’è ancora chi continua a credere nella forza del rock melodico come linguaggio capace di raccontare emozioni autentiche. Tra questi c’è Angelo Ticli, cantautore, chitarrista, bassista e compositore svizzero di origini siciliane, che con il nuovo singolo “Solo l’Amore Vincerà” firma uno dei lavori più maturi e significativi del suo percorso artistico.

Il brano arriva dopo un periodo particolarmente positivo per l’artista, segnato dal successo di “Cuore di Fuoco”, rimasto per due settimane consecutive al primo posto della classifica Top Sound del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, oltre ai riconoscimenti ottenuti nell’ambito del rock indipendente europeo. Un risultato che conferma la crescita di un progetto musicale costruito con coerenza e una precisa identità artistica.

Con “Solo l’Amore Vincerà”, Ticli sceglie di mettere da parte ogni artificio per raccontare una storia profondamente personale. Il testo nasce dall’esperienza vissuta, attraversando fragilità, cadute e momenti di difficoltà, fino a trasformarsi in un messaggio di rinascita. Al centro del racconto ci sono la fede, il coraggio di ricominciare e la convinzione che “l’amore rappresenti la forza più grande per superare ogni ostacolo”.

Musicalmente il singolo si muove nel solco del rock melodico internazionale, con chitarre incisive, una sezione ritmica solida e una produzione moderna che valorizza la componente emotiva del brano senza rinunciare all’impatto sonoro.

La qualità della produzione è sostenuta da un cast di musicisti di alto profilo. Accanto ad Angelo Ticli troviamo Angela Massafra alle chitarre, Giuseppe Scarpato, storico chitarrista di Edoardo Bennato, Pierluigi Mingotti al basso, collaboratore di Loredana Bertè, Ivano Zanotti alla batteria, musicista che ha accompagnato Ligabue e la stessa Bertè, Giuseppe De Marco alle tastiere, Emanuel Ciancia (Mr. Hollywood) al sax e Maria Covello al pianoforte e ai cori.

Le registrazioni sono state effettuate presso lo Studio Regent di Crans-Montana, in Svizzera, con Serge Fernex, ingegnere del suono che nel corso della sua carriera ha collaborato con Phil Collins e con il produttore Trevor Horn. A completare il lavoro è stato Alessandro Del Vecchio, tra i più apprezzati produttori e sound engineer italiani della scena rock internazionale, che ha curato la registrazione delle voci, il mix e il mastering, conferendo al brano un sound potente, moderno e ricco di sfumature.

La musica di Angelo Ticli riflette anche il suo percorso personale. La passione per la Muay Thai, l’amore per il mondo Harley-Davidson e una profonda fede rappresentano elementi che hanno contribuito a costruire la sua visione artistica. Valori come disciplina, libertà, perseveranza e spiritualità emergono naturalmente nelle sue composizioni, rendendo ogni canzone parte di un racconto più ampio.

Con “Solo l’Amore Vincerà”, Angelo Ticli conferma che il rock italiano può ancora parlare con autenticità, senza rincorrere le tendenze del momento. È un lavoro che punta sulla sostanza, sulla credibilità e sulla forza delle emozioni, riportando al centro quella dimensione cantautorale che ha sempre rappresentato una delle anime più genuine del rock.

Più che un semplice ritorno discografico, quello di Angelo Ticli è la conferma di un artista che continua a credere nella musica come strumento di verità, capace di unire energia, riflessione e speranza. Un messaggio che oggi risuona con particolare forza e che trova nel titolo del brano la sua sintesi più efficace: “solo l’amore vincerà”.